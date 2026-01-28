Премьер-министр В. Орбан свою антиукраинскую деятельность оправдывает "миролюбием" его страны. "Миролюбие" Венгрии украинцы особенно ощутили в 1939 году, когда венгерская армия оккупировала Карпатскую Украину.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

За даними тодішнього міністерства внутрішніх справ Угорщини в березні 1939 р. на Закарпатті загинуло 4,5 тис. українців.

Особливою жорстокістю відзначився жандармський загін капітана Мартона Зелді. Впродовж трьох днів його головорізи у Тячеві стратили 200 осіб. У Хусті окружний військовий начальник полковник Голлоді дозволив виконати 170 смертних вироків. Всього у Хусті окупанти розстріляли понад 200 осіб.

16 березня біля с. Кам’яниця перед камерою угорські солдати розстріляли десятьох бійців "Карпатської Січі", а кого не ліквідували депортували у Польщу і передали на розтерзання польським прикордонникам.

У ніч з 18 на 19 березня на околиці c. Волове в урочищі Тішня угорські окупанти розстріляли 4-х місцевих вчителів. Одному таки вдалося втекти з місця страти і перебратися на Пряшівщину.

А вже наступного дня у двох місцях на Верецькому перевалі, за 1,5-2 км. від лінії кордону були розстріляні 500-600 українців. Згодом, 23 березня, від 30 до 40 українців, розстріляли на перевалі поблизу Ясіня.

Головним катом українців був начальник генерального штабу Королівства Угорщини Генрик Верт. Його жорстокість і нахили до садизму вразили навіть союзників – німецьких військових. У Будапешт надійшов лист від керівника німецької розвідки Вільгельма Канаріса, який засуджував масові страти січовиків і просив угорців отямитися.

Але спинити мадярських головорізів уже не можливо було спинити. Після позасудових розстрілів почалися арешти небезпечних чи підозрілих українців, які проводилися за доносами й особистою помстою. Українців утримували в концтаборах у селах Тячів, Великий Бичків і Крива біля Хусту. Станом на літо 1939 р. у таборах перебувало близько 1,2 тис. осіб, які зазнали жорстоких фізичних тортур.

Рано чи пізно, Україна виставить рахунок за злочини, вчинені на території Карпатської України.

На фото: соратники - правитель Угорщини Міклош Горті і фюрер Німеччини Адольф Гітлер.