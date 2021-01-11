Арестович рассказал о "золотом мосте" для Путина на Донбассе

Президент РФ Владимир Путин может с достоинством уйти с территории временно оккупированного Донбасса, но уперто не делает это.

Как рассказал в интервью Politeka советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, Украина дает России "золотой мост", чтобы уйти с Донбасса, но Путин не принимает никаких мер.

"Тот комплекс соглашений и те предложения, которые мы предлагаем, они дают золотой мост России на уход. Причем не просто уход, а уход с сохранением лица, снятием санкций за Донбасс – это блестящий выход для них. Но они на это не идут", – пояснил он.

Арестович подчеркнул, что Россия не хочет выходить из переговорного процесса, но при этом избегает реализации мирных инициатив по Донбассу.

"Иногда возникает ощущение, что им нужен процесс, а не результат, что они чего-то ждут", – отметил он.

По мнению Арестовича, на данный момент у Киева нет оснований для перехода к условному плану "Б", поскольку и план "А" действует: "нормандский" и "минский" форматы работают – по миллиметру, но проблемные вопросы решаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алексей Арестович сказал, что вопрос размещения на Донбассе миротворцев ООН не рассматривается.