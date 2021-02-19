Арестович рассказал, из-за чего поссорились Таран и Хомчак

Причиной длительного конфликта между министром обороны Андреем Тараном и главнокомандующим Вооруженных сил Украины Русланом Хомчаком якобы является отсутствие нормированного распределения обязанностей между ними.

Об этом в эфире программы "Право на власть" заявил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. Он отметил, что надеется на решение этой проблемы уже в 2021 году (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Что касается конфликта между министром обороны и главнокомандующим. Это досадная реальность, связанная с тем, что когда 21 марта 2020 года распределили обязанности между ними, ввели должность главнокомандующего, а не распределили обязанности по закону. Это первое и главное задание" , – сказал Арестович.

По его словам, из-за отсутствия этого распределения и Таран, и Хомчак претендуют на одни и те же силы, средства и финансы.

"Первое, что должен сделать комитет, – это законодательно отличить обязанности министра обороны от обязанностей главнокомандующего. Это первое и самое главное задание. Потому что если даже лучших друзей сейчас поставить на эти должности, через неделю они будут смертельными врагами", – подчеркнул представитель украинской делегации ТКГ.

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