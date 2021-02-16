Арестович озвучил украинский сценарий компромисса с Россией по Донбассу

Украинская сторона предложила Российской Федерации несколько путей достижения компромисса по Донбассу. Однако самым ходовым является тот, который предусматривает альтернативу особому статусу региона.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. По его словам, сценарий сможет быть реализован только после полного освобождения ОРДЛО от оккупантов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы предлагаем разные варианты россиянам. Например, особый статус мы предлагаем заменить законом о децентрализации плюс особой экономической зоной. Экономические преференции с особым статусом, децентрализация, которую бы получили все оккупированные территории после их интеграции. Такие, как все остальные регионы Украины", – объяснил спикер украинской делегации в ТКГ.

Он подчеркнул, что после вторжения России на Донбасс из региона ушли деньги и в принципе пропало местное самоуправление. Однако новые условия помогли восстановить восток и реализовать его экономическое, социальное и политическое возрождение.

Напомним, ранее Арестович заявил, что Украина предоставила России "золотой мост" для ухода с Донбасса, но президент страны-агрессора Владимир Путин упрямо не хочет этого делать.

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