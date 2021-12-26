Арест Порошенко сделает его победителем
4 аксиома для друзей и врагов.
– Арест Порошенко и неизбежное обострение противостояния в Украине нужны именно Путину.
– Этот план и реализует российская кротоферма в Офисе Президента Зеленского.
- Порошенко в СИЗО получит высшую политическую трибуну. И выйдет победителем.
– Зеленский прокладывает себе судьбу Януковича.
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Источник:Facebook Юрия Луценко