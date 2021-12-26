4 аксиома для друзей и врагов.

– Арест Порошенко и неизбежное обострение противостояния в Украине нужны именно Путину.

– Этот план и реализует российская кротоферма в Офисе Президента Зеленского.

- Порошенко в СИЗО получит высшую политическую трибуну. И выйдет победителем.

– Зеленский прокладывает себе судьбу Януковича.