Арест Порошенко сделает его победителем

Юрий Луценко
Политика / Мнения
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В Офисе генпрокурора подписали арест Порошенко

4 аксиома для друзей и врагов.

– Арест Порошенко и неизбежное обострение противостояния в Украине нужны именно Путину.

– Этот план и реализует российская кротоферма в Офисе Президента Зеленского.

- Порошенко в СИЗО получит высшую политическую трибуну. И выйдет победителем.

– Зеленский прокладывает себе судьбу Януковича.

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Источник:Facebook Юрия Луценко
УкраинаПетр Порошенко