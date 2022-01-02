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Арахамия вернул одиозный ЕДАПС: пусть л*хи платят, их не жалко?
Итак: Арахамия привёл к нам ЕДАПС. Это только начало. Платят л*хи, их не жалко.
Арахамия таки вернул Сидоренко с ЕДАПСом на комбинат "Украина". Он рассекает на бронированном авто с двумя машинами охраны – а вы за это платите.
Четыре года борьбы с ЕДАПСом (2010-2014) закончились его возвращением. Грабеж продолжается.
Хотелось на пенсию, но Арахамия со Шмыгалем не дали.
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Источник:Facebook Михаила Бродского