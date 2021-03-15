Арахамия рассказал, на что готов ради второго срока Зеленского

София Закревская
София Закревская
Политика
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Арахамия рассказал, на что готов ради второго срока Зеленского

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия готов переплыть Босфор и даже сложить депутатские полномочия ради того, чтобы президент Украины Владимир Зеленский пошел на второй срок.

Об этом он заявил в понедельник, 15 марта, в комментарии журналистам "Букв" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я хотел все время сделать такой челлендж, но все время не решался. А вот ради этого пойду и переплыву", – сказал политик.

Арахамия также согласился никогда больше не путешествовать на Мальдивы и выучить, сколько лет его шести детям, а также сложить мандат народного депутата.

Напомним, ранее стало известно, что члены партии "Слуга народа" собираются просить президента Украины Владимира Зеленского баллотироваться в президенты на второй срок.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что отдохнул на Мальдивах всего за 80 долларов (2 200 гривен) с человека за сутки.

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