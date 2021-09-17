Арахамия пригрозил Данилюку из-за обвинений 'Слуги народа' в коррупции

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил о возможном финансировании провластной фракции "Слуга народа" в Верховной Раде за счет коррупционных потоков. В ответ глава фракции Давид Арахамия пригрозил, что обратится в НАБУ из-за заявления Данилюка.

Спор между Данилюком и Арахамия возник в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в ходе обсуждения темы: "Кто получит выгоду от Закона об олигархах: народ или власть". Экс-секретарьСНБО заявил, что представленный законопроект о деолигархизации на самом деле не поможет побороть это негативное явление (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

"Власть перекупает депутатов, которые ранее финансировались олигархами, и финансирует их за счет коррупционных потоков. Вот такая деолигархизация по-украински ", — заявил экс-секретарь СНБО.

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В ответ Данилюку Арахамия заявил, что после его слов правоохранительные органы должны возбудить уголовное дело.

"Я в понедельник дам запрос в НАБУ. Вы не будете отрицать, что власть не контролирует НАБУ? Если Вы о таком заявляете, так пойдите и дайте показания. Если есть факты - пойдите и подайте в НАБУ ", — возмутился Арахамия из-за поданной Данилюком информации.

Как сообщал OBOZREVATEL, Арахамия публично оскорбил ведущего CNN из-за критики закона об олигархах.