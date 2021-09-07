Арахамия о кадровых изменениях в Кабмине: нормальные люди, которых мы хотим, отказываются

Многие потенциальные кандидаты на руководящие должности в Кабинете министров Украины отказываются от такой возможности и остаются в бизнесе. По словам главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, эти лица боятся потерять свою репутацию.

О вероятных кадровых перестановках в Кабмине Арахамия рассказал во вторник, 7 сентября, в кулуарах Верховной Рады, передает "Цензор.НЕТ". Народный избранник сообщил, что "Слуга народа" уже полтора месяца активно занимается переговорами с вероятными преемниками министров.

Главы каких именно министерств могут пойти в отставку, Арахамия не уточнил. Однако он сказал, что заменить могут трех-четырех чиновников.

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Глава фракции СН пояснил, что анонсы увольнений министров вредят работе ведомств, о которых идет речь.

"На следующий день после публикации, что такой-то министр уходит, его никто не слушает и он не может исполнять свои обязанности… Не хочется подставлять министерство. Поэтому держим интригу", – заявил "слуга".

Его попросили прокомментировать неподтвержденную информацию о том, что гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев якобы может стать во главе Минобороны. Арахамия утверждает, что таких планов нет, так как Гусев хорошо справляется со своей нынешней должностью.

"Где вы взяли эту информацию? Железняк сказал? Пусть тогда и говорит, откуда он это взял. Я его вчера на эфире спросил, где ты взял эту информацию? Он говорит: вот кто-то там, баба бабе сказала... Но нет такой информации", – заявил политик.

По словам Арахамии, "Укробронпром" показывает "реально рекордные результаты за несколько лет".

"Растет экспорт. Зарплата выплачивается сотрудникам. Он [Гусев] на своем месте, ему все нравится, а его все время пытаются [куда-то назначить]", – сказал нардеп.

Он указал, что против многих потенциальных кандидатов на топ-должности в правительстве начинается негативная медиакампания, "их начинают сметать".

"Это неправильная стратегия. Мы тогда никогда не найдем нормальных людей, потому что большинство нормальных людей, которых мы хотим, отказываются идти в министерства и продолжают заниматься бизнесом.

Говорят: у меня все хорошо, у меня хорошая репутация, меня в Facebook люди лайкают, не матерят и т.д. Как только становлюсь чиновником – на утро я уже конкретный, так скажем, плохой человек. Поэтому многие люди не хотят", – пояснил Арахамия.

Как ранее писал OBOZREVATEL, "Слуги народа" сообщили, что под конец сентября в Верховной Раде готовятся провести кадровые изменения в Кабмине. Уволить могут сразу несколько министров. Монобольшинство перед этим должна провести собеседования с новыми кандидатами.