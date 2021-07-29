Арахамия назвал ошибкой отказ Украины от ядерного оружия: мы могли бы шантажировать весь мир

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал подписание Будапештского меморандума "роковой ошибкой" первого президента Украины Леонида Кравчука. По его мнению, при условии сохранения ядерного потенциала мы могли бы сегодня "шантажировать весь мир".

Об этом Арахамия сказал в интервью телеканалу "Украина 24". Нардепа спросили, какими были основные стратегические ошибки каждого президента Украины.

"У Кравчука, мне кажется, роковая ошибка – избавиться от ядерного оружия после подписания ничего не значащего меморандума. В принципе, мы сегодня все наследуем эту большую ошибку", – отметил он.

По словам политика, если бы Украина была ядерной державой, то с ней все говорили бы иначе и договаривались бы по-другому.

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Он добавил, что даже если бы мы не могли обслуживать ядерное вооружение, то сократили бы его, но все равно оставили бы некоторый ядерный потенциал.

"Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание, как сейчас это происходит во многих других странах", – подчеркнул Арахамия.

О чем был Будапештский меморандум

5 декабря 1994 года на саммите ОБСЕ в Будапеште был подписан документ о гарантии безопасности в обмен на ядерное разоружение Украины. В нем говорилось о том, что в обмен на обязательства Киева отказаться от всего ядерного вооружения Россия, США и Великобритания обязуются уважать украинские суверенитет и территориальную целостность.

Так, Будапештский меморандум должен был гарантировать, что оружие этих стран никогда не будет применено против Украины, кроме целей самообороны или иным образом, который соответствует Уставу ООН.

В результате заключенных договоренностей Украина потеряла третий в мире по мощности и количеству боезарядов арсенал ядерного оружия. Страна добровольно отдала России свои боеголовки и крылатые ракеты, взорвала пусковые шахты и отправила на металлолом стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту95МС. Вывоз ядерного вооружения в соседнее государство был завершен в июне 1996 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что заменителем гарантий безопасности Украины, прописанных в Будапештском меморандуме, может стать мощная армия, поддержка западных партнеров, эффективная дипломатия и стабильное общество.