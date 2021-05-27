США не ввели санкции против "Северного потока-2": что стоит за решением и чего ждать Украине

США – основной стратегический партнер Украины и один из крупнейших наших лоббистов на международной арене. Особенно в контексте российско-украинской войны. До недавнего времени в Вашингтоне были противниками строительства российского газопровода "Северный поток-2". Но на прошлой неделе в Госдепе заявили, что не станут вводить санкций в отношении компании-оператора "Северного потока-2" и ее руководителя, потому что это "отвечает национальным интересам" США. Такое решение фактически развязывает россиянам руки и первая ветка трубопровода может заработать уже этим летом.

В чем опасность нового американского маневра и чего Украине ждать дальше – читайте в материале OBOZREVATEL.

Заявление американцев о невведении санкций в отношении компании-оператора российского газопровода "Северный поток-2" и ее руководителя разочаровало не только Украину, но и в целом страны Центрально-Восточной Европы и Балтии, говорят эксперты. Именно они, как и Украина, понесут миллиардные убытки, когда Россия начнет продавать газ европейцам по трубе "Северного потока-2".

Но может ли новый маневр со стороны США свидетельствовать о двоякой политике официального Вашингтона в отношении Украины? Ведь с одной стороны там заявляют о нашей всесторонней поддержке как в части антикоррупции, так и в контексте противостояния с Россией. Кроме всего, американцы оказывают помощь украинской армии, лоббируют поддержку и продолжение антироссийских санкций. В Вашингтоне также не поддерживали строительство "Северного потока-2", но теперь решили не вводить санкции в отношении компании-оператора. При этом пообещали сопротивляться завершению проекту.

Эксперты утверждают, что отношение США к Украине действительно не изменилось, а с приходом новой администрации Джо Байдена оно даже улучшилось. По их убеждению, в Вашингтоне действительно симпатизируют Украине и пытаются поддерживать ее позиции, но это не может продолжаться вечно, да еще и в одностороннем порядке.

Штаты готовы были помогать и они все еще готовы помочь Украине, если она будет следовать западным стандартам, – заверил OBOZREVATEL бывший советник председателя правления НАК "Нафтогаз України" Вадим Гламаздин. Но любые санкции и помощь со стороны Запада никогда не были и не будут односторонним процессом. США, как и любая другая страна, преследует собственные интересы.

С одной стороны для американцев важна демократия и правильное развитие в Европе, особенно в таких странах как Украина и тех, кто граничит с Россией. Но если Украина в этом не заинтересована, в США могут начать рассмотрение других государственных интересов.

"У них всегда было одно требование: Украина должна следовать западным стандартам. Это борьба с коррупцией, управление государственными компаниями и госсобственностью. У нас долго придерживались этих правил, а потом прекратили. А когда тебе пообещали, а потом бросили – кто будет продолжать поддержку дальше?" – удивился эксперт.

С подобной тезисом соглашается и бывший посол Украины в США Александр Моцик. По его словам, Америка всегда была и остается нашим партнером. Там искренне поддерживают Украину политически и военно, но одновременно требуют от нашего руководства действий, которые бы были полезными и для государства и для народа в целом.

"Заявления, что Америка ставит что-то под контроль в Украине смешно слушать. Все те реформы, которых от нас ожидают – в первую очередь в наших интересах. Относительно заявлений Вашингтона по Nord Stream-2 – думаю, речь идет о тактике, а не о стратегии. Стратегия остается той же. Американцы были против его введения в эксплуатацию, потому что этот проект является антиукраинским, антипольским и антиевропейским в целом. Проигрывает не только вся Европа, но и Штаты тоже, поскольку позволят Путину усилиться на европейской арене. Возможно, американцы надеются на победу Партии "Союз-90/"зеленые" в Германии. Она против Nord Stream-2 и могут остановить его строительство", – предположил дипломат.

США действительно могут маневрировать, считает эксперт по энергетике Михаил Гончар. По его словам, американцы хотят дотянуть до немецких выборов в надежде, что ситуация изменится и наступят другие реалии. Или же надеются на подписание немцами моратория на строительство Северного потока-2 в обмен на снятие санкций со своей стороны. Но от этого выиграет только Россия, поскольку именно она строит газопровод, а не Германия.

И вообще, по мнению Гончара, даже несмотря на имеющиеся санкции россияне продолжают строить "Северный поток-2". Ведь это чисто российский проект, разборки между Германией и США не влияют на его строительство. При этом эксперт не стал исключать, что совместные российско-германские усилия по лоббированию проекта в коридорах власти в Вашингтоне получили результат в виде невведения дополнительных санкций. Такая опция открыла возможность для России и "Газпрома" завершить строительство.

"Россияне постараются утереть нос американцам до 4 июля (День независимости США.– ред), завершив хотя бы одну нить. Две не потянут", – считает он.

В общем, точка относительно снятия американских санкций с компаний, которые строят проект, не поставлена – объяснили OBOZREVATEL авторитетные эксперты. Заявления Госдепа о такой вероятности все еще можно расценивать как геополитические торги между американцами и немцами, американцами и россиянами. Или же в США действительно решили потянуть время до выборов в немецкий Бундестаг в надежде, что уже новая немецкая власть наложит мораторий на само строительство. Выборы запланированы на 26 сентября 2021 и пока Партия "Союз-90/"зеленые", которая выступает против "Северного потока-2" действительно имеет шансы на победу.

"Пока нельзя говорить, что США не будут вводить санкции. Иначе Госдеп уже написал бы об этом в отчете. Или вообще ничего не отмечал бы. Двери все еще открыты и главный индикатор этого – академик Черский (краново-монтажное трубоукладочное судно. – ред). На момент введения первых санкций в 2019 году он напрямую принадлежал Газпрому. И если бы он попал под санкции, Газпром тоже мог бы стать санкционным. Это прямой индикатор того, что процесс не завершен и от санкций окончательно не отказались", – отметил Вадим Гламаздин.

Даже если американцы начали торги с другими участниками процесса строительства "Северного потока-2", худшим здесь является то, что процесс сейчас происходит без участия Украины, говорит Гламаздин. Если украинская власть не станет этому противодействовать, шансы на достройку газопровода есть.

"Нужно создать широкую коалицию из европейских стран, которые так же как и Украина, понимают риски газопровода. Это Польша, страны Балтии, Восточной и Центральной Европы. Их надо консолидировать, заявления должны звучать и это должно произойти не когда-то, а сейчас. Но пока что мы ничего не слышим", – подытожил Гламаздин.

Между тем американский президент Джо Байден на днях объяснил, что вводить санкции со стороны США сейчас контрпродуктивно с точки зрения американо-европейских отношений. Канцлер Германии Ангела Меркель уже поприветствовала такое решение лидера США. Судя по этим реакциям, Германия и США в самом деле настроены восстановить отношения после их ухудшения при президентстве Дональда Трампа. Какую роль тут будет играть Украина зависит уже не от Вашингтона, а от Киева. Украине пора серьезно отстоять свои собственные интересы, только вот в контексте государственной позиции.