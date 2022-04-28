"Слуга народа" приостановила членство в партии Алексея Ковалева: его заподозрили в сотрудничестве с оккупантами

Народного депутата Украины от фракции "Слуга народа" (избирательный округ №186) Алексея Ковалева заподозрили в сотрудничестве с оккупантами. В СН призвали возбудить уголовное дело против коллеги, который сейчас находится на временно неподконтрольной территории. Кроме того, его членство во фракции приостановили.

После того, как следствие предоставит свои выводы, в "Слуге народа" пообещали принять дополнительные политические решения по нардепу. Об этом сказано в совместном заявлении партии и фракции СН. Текст был опубликован 28 апреля.

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Как указала пресс-служба, судя по интервью, которые дает Ковалев, он находится на временно оккупированной территории Херсонской области вполне добровольно.

"Он общается с российскими военными, которые не совершают по отношению к нему никаких действий. Он не участвует в национальном сопротивлении российской агрессии и оккупации", – отметили "слуги".

Сам политик заявляет, что занимается на временно захваченной территории гуманитарной помощью.

При этом заседания Верховной Рады Ковалев не посещает. В СН заявили, что по поводу своего текущего статуса, поведения и заявлений народный избранник "адекватных объяснений не предоставил".

В связи с этим Ковалева можно заподозрить в государственной измене.

"Ведь при полномасштабном вторжении России на временно захваченных территориях (в том числе в Херсонской области) оккупационные войска похищают действующих и бывших руководителей органов местного самоуправления, педагогов, художников, руководителей предприятий, проводят принудительную мобилизацию мужчин в оккупационные войска. С другой стороны, члены нашей партии, местные депутаты, избранные от партии, организовывают митинги против оккупации в поддержку сопротивления Украины, рискуя собственной жизнью и свободой", – указали представители "Слуги народа".

На этом фоне поведение Ковалева несовместимо ни со званием народного депутата Украины, ни тем более – с членством в СН, подчеркнули коллеги политика.

Как сказано в совместном заявлении, действия нардепа не только бросают тень на имидж партии и фракции, но и, по сути, являются предательством тех партийцев и депутатов всех уровней, которые сегодня участвуют в национальном сопротивлении, находясь на временно захваченных территориях, служат в ВСУ и, в частности, подразделениях терробороны, помогают армии и переселенцам, проводят переговоры с коллегами из стран-союзников для расширения помощи Украины.

Как писал OBOZREVATEL, ранее во временно оккупированном Херсоне произошел взрыв в районе телевышки. После этого российское телевидение, которое запустили в украинском городе путинские солдаты, перестало работать.