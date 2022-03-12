Александр Кузьмук: кровь Бучи, Гостомеля, Ворзеля, Ирпеня на руках Лукашенко

Россия действует в Украине по старым шаблонам и планам, которые ей не удалось реализовать в 2014 году. Об этом экс-министр обороны генерал Александр Кузьмук рассказал в своем интервью.

"Они делают все практически в соответствии с намерениями 2014-го года — то, что должны были сделать. Пройти по Азово-Черноморской полосе, объединиться с Приднестровьем, обходя большие города, не втягиваясь в уличные бои. Оккупировать полностью Донбасс. Мои выводы отражены на карте, которая находится в Главнокомандующего Вооруженными силами" — отметил Александр Кузьмук.

По его словам, неожиданным в нынешнем сценарии вторжение для него стало лишь участие в войне Беларуси. "Я не учел только одного: тот нож в спину, который нам вставил Лукашенко. Я не мог предположить, что с территории Беларуси, в направлении Чернобыля, Киева, он пустит русские войска. Это быстрое достижение пригорода Киева. Из этого родилась трагедия Бучи, трагедия Гостомеля, трагедия Ворзеля, Ирпеня и т.д. Эта кровь на руках Лукашенко", — отмечает экс-министр.

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Генерал Кузьмук убежден, что россияне не рассчитывали на такое сопротивление украинцев, ведь путину, как и в 2014 году, докладывали только то, что он хочет слышать. По оценке экс-министра, действия врага шаблонны со времен Чеченской войны и сирийских боевых действий, где россии никто не препятствовал. Именно из-за отсутствия реальной оценки ситуации враг сегодня несет столь огромные потери.

В интервью Александр Кузьмук также отметил, что действия российского руководства копируют действия фашистской Германии. "Первое: закидать шапками "чисто по-русски", второе – сжечь все. Расстрелять и ограбить местных жителей, что и происходит сегодня. Чем те закончили, тем закончат и эти" — убежден генерал Кузьмук.

Полное видео интервью:

Полный текст интервью читайте в издании "Гордон".

Справка: Александр Кузьмук — министр обороны Украины в 1996–2001 и 2004–2005 гг., народный депутат Украины 4-го, 6-го и 7-го созывов, командующий Национальной гвардией Украины в 1995–1996 гг. 21 февраля 2022 года, перед началом вторжения, присоединился добровольцем к Силам Территориальной обороны ВС Украины.