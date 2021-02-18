Аксенов – о решении перекрыть подачу воды в Крым: "бандеровская самодеятельность" не волнует
В оккупированном Россией украинском Крыму отреагировали на решение Украины перекрыть поступление воды на полуостров до момента деоккупации.
Глава оккупационной администрации Крыма на своей странице в Facebook назвал украинскую позицию по этому вопросу "бандеровской самодеятельностью" и заявил, что крымчан это "абсолютно не волнует".
"Повторю то, что говорил уже не раз: устойчивое водоснабжение Крыма будет обеспечено без участия Украины. Поэтому крымчан вся эта бандеровская "самодеятельность" на сопредельной территории абсолютно не волнует", – написал Аксенов.
"Глава" Крыма считает, что обеспечить полуостров водой возможно и без участия Украины. При этом он тут же назвал решение украинских властей "водной блокадой" и "актом государственного терроризма".
"И все, кто виновен в организации и исполнении этого теракта, должны понести заслуженное наказание", – добавил Аксенов.
Напомним, в Украине планируют достроить дамбу на 107 км Северо-Крымского канала, что сделает поступление воды из реки Днепр на временно оккупированный Крымский полуостров максимально невозможным.
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