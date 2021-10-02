Внутренняя и внешняя политика Европейского Союза на протяжении последних нескольких лет отличалась гипертрофированной толерантностью и лояльность к элементам, способствующих демонтажу ЕС, на этой неделе проявивших себя как нельзя ярко.

Как известно, согласно двусторонним договорённостям между Венгрией и Россией, с 1 октября 2021 года транспортировка газа объемом 4,5 млрд кубометров в год в Венгрию будет осуществляться через газопровод "Турецкий поток", минуя ГТС Украины.

Контракт, заключённый между Венгрией и Россией ещё будет рассматриваться в судах, и я более чем уверен, что "Газпром" в очередной раз будет вынужден выплачивать Украине "штрафные". Прецеденты тому уже были и многомиллиардные выплаты "Газпром" уже был вынужден выплачивать – за попытки нарушить свои обязательства. Но не о том даже речь.

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Суд может занять годы, а сам факт игнорирования стратегически важного для ЕС транзита газа через ГТС Украины одной отдельной страной говорит о том, что не просто некое общественное движение, отдельный политик, группа политиков или политическая сила проявляют преступную лояльность к российскому агрессору, а целая страна.

Фактически, Венгрия, на официальном уровне, сейчас принимает участие в энергетической атаке России против ЕС. И, отмечу, это происходит уже не в первый раз.

ЕС довольно долго закрывает глаза на то, что Венгрия, начиная с 2014 года на официальном уровне, президент, МИД и т.д. принимает участие в дестабилизации Украины. Будапешт регулярно поддерживает провокации, фейки и масштабные ИПСО на уровне диверсий, осуществляемых против Украины.

Например, в феврале 2018 года в Ужгороде был дважды осуществлён поджог здания Общества венгерской культуры Закарпатья, KMKSZ. Данный инцидент послужил поводом для создания официальным Будапештом масштабной анти-украинской волны. Но благодаря эффективным действиям СБУ выяснилось, что поджог был произведен двумя гражданами Польши Адрианом Марглевським и Томашем Шимковяком, членами радикальной неонацистской группировки "Фаланга" (её члены участвовали в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков группировок "ЛНР" и "ДНР") и "Стрелец" (Strzelec), лидером которой является Бартош Бекер, симпатизирующий Путину, противник НАТО и большой любитель георгиевских лент и историй про кровожадных "бандеровцев".

Следы же заказчика поджогов уводили в Германию, к одному из представителей пророссийского лобби в этой стране – журналисту неонацисту Мануэлю Оксенрайтеру, подозреваемому в сотрудничестве с российскими спецслужбами. На тот момент он был сотрудником депутата Бундестага Маркуса Фронмаера из ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD), известной своими не только пророссийскими симпатиями, но и участием в различных мероприятиях российской разведки.

СМИ сообщали, что Оксенрайтер неоднократно встречался с российским пропагандистом Александром Дугиным, аффилированным с ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ), известным своими ультраправыми взглядами. В частности, они сотрудничали в центре Katehon, где председателем наблюдательного совета является еще одна ключевая для ГРУ персона — российский миллиардер Константин Малофеев, известный тем, что финансово поддерживает сепаратистов на востоке Украины, а также финансированием различных антиукраинских мероприятий в Восточной Европе.

Но самое интересное, что после расследования польских спецслужб и суда в Польше над организатором и исполнителями поджога Венгерского культурного центра, официальный Будапешт почему-то как в рот воды набрал и не только не извинился перед Киевом за необоснованные обвинения, но и дальше потакает Москве.

Венгрия – ахиллесова пята ЕС. Куда более активная в лоббировании российских интересов, чем Франция, или Италия, или Австрия, или любая другая страна в ЕС, где присутствуют агенты влияния Кремля в непозволительном количестве. И после того, как годами Венгрия поддерживала Россия в проектах по дискредитации Украины, она приняла участие в проекте по энергетическому шантажу Европы и подрыву энергетической безопасности ЕС.

Как долго ещё Брюссель будет игнорировать подобную деструктивную деятельность членов ЕС — вопрос остаётся открытым. Ведь, увы, но инфантильность ЕС приводит к, прежде всего, внутренней катастрофе.

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