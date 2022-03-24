Знаете в чем отличие фашистской Германии от фашистской России?

Эти плиты у здания Рейхстага в Берлине – памятник 96 депутатам немецкого парламента, которые выступили против Гитлера. Все они впоследствии были казнены нацистами в период 1933-1945 годов с момента прихода нацистов к власти.

После последних свободных выборов в Германии в ноябре 1932 года в марте 1933 новый рейхстаг собрался на первое заседание, и уже через два дня наделил канцлера чрезвычайными полномочиями сроком на четыре года (потом они дважды Гитлеру продлевались).

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Во время голосования в зале находились вооруженные штурмовики и эсэсовцы. При этом выступить против диктатуры в Германии не побоялись 96(!) депутатов.

Памятник им установлен в 1992 году. Представляет собой ряд вертикальных чугунных плит, каждая из которых является памятником депутату рейхстага, ставшему жертвой нацистов. Среди 96 жертв 90 мужчин и 6 женщин.

В роZZийской госдуме решение путина о вторжении в Украину поддержали ВСЕ депутаты! Будьте прокляты, твари и убийцы, надеюсь, вы все доживёте до суда…