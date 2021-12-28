25 нардепов пропустили 90% заседаний Рады в 2021 году, а один – ни разу не проголосовал, – КИУ
В течение 2021 года 25 украинских парламентариев пропустили 90% голосований в Верховной Раде Украины. При этом активнее всего голосовали представители партии "Слуга народа" и "Европейская солидарность". А один народный депутат не участвовал в голосованиях ни разу.
Речь идет про представителя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака. Он находится в розыске. Такие данные во вторник, 28 декабря, были обнародованы на сайте Комитета избирателей Украины.
Кто из нардепов меньше всего участвовал в голосованиях:
Олесь Довгий – в 0,23% голосований в парламенте;
Вадим Столар – 0,56%;
Федор Христенко – 0,99%;
Юрий Солод – 0,99%;
в 1% голосований участвовали Вадим Рабинович, Сергей Левочкин, Сергей Ларин, Игорь Абрамович, Ренат Кузьмин, Степан Ивахов;
Виктор Медведчук – 3%;
Андрей Деркач – 3%;
Александр Фельдман – 3%;
Юрий Бойко – 3%;
Александр Дубинский – 4%;
Дмитрий Шенцев – 4%;
Александр Пузанов – 4%;
Юлия Левочкина – 5%;
Игорь Палица – 6%;
Антон Яценко – 8%;
Игорь Кисилев – 9%;
Виталий Борт – 9%;
Григорий Суркис – 10%;
Александр Герега – 10%.
В то же время наиболее активными в течение года были нардепы от монобольшинства – они приняли участие в 83% голосований, и от "ЕС" – 80% голосований. Представители группы "Довіра" и партии "Голос" показали результат в 72%.
При этом, как показало исследование КИУ, большинство голосований в Верховной Раде игнорировали в партии ОПЗЖ – ее представители голосовали только в 38% заседаний. А нардепы группы "За майбутнє" и "Батьківщина" – 62%.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в КИУ отметили, что в течение двух лет работы Верховной Рады IX фигурантом громкого скандала стал каждый пятый депутат монобольшинства – всего 53 народных депутата.