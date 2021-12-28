25 нардепов пропустили 90% заседаний Рады в 2021 году, а один – ни разу не проголосовал, – КИУ

В течение 2021 года 25 украинских парламентариев пропустили 90% голосований в Верховной Раде Украины. При этом активнее всего голосовали представители партии "Слуга народа" и "Европейская солидарность". А один народный депутат не участвовал в голосованиях ни разу.

Речь идет про представителя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака. Он находится в розыске. Такие данные во вторник, 28 декабря, были обнародованы на сайте Комитета избирателей Украины.

Кто из нардепов меньше всего участвовал в голосованиях:

Олесь Довгий – в 0,23% голосований в парламенте;

Вадим Столар – 0,56%;

Федор Христенко – 0,99%;

Юрий Солод – 0,99%;

в 1% голосований участвовали Вадим Рабинович, Сергей Левочкин, Сергей Ларин, Игорь Абрамович, Ренат Кузьмин, Степан Ивахов;

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Виктор Медведчук – 3%;

Андрей Деркач – 3%;

Александр Фельдман – 3%;

Юрий Бойко – 3%;

Александр Дубинский – 4%;

Дмитрий Шенцев – 4%;

Александр Пузанов – 4%;

Юлия Левочкина – 5%;

Игорь Палица – 6%;

Антон Яценко – 8%;

Игорь Кисилев – 9%;

Виталий Борт – 9%;

Григорий Суркис – 10%;

Александр Герега – 10%.

В то же время наиболее активными в течение года были нардепы от монобольшинства – они приняли участие в 83% голосований, и от "ЕС" – 80% голосований. Представители группы "Довіра" и партии "Голос" показали результат в 72%.

При этом, как показало исследование КИУ, большинство голосований в Верховной Раде игнорировали в партии ОПЗЖ – ее представители голосовали только в 38% заседаний. А нардепы группы "За майбутнє" и "Батьківщина" – 62%.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в КИУ отметили, что в течение двух лет работы Верховной Рады IX фигурантом громкого скандала стал каждый пятый депутат монобольшинства – всего 53 народных депутата.