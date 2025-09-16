Жизнь на Земле возникла искусственно? Ученый выдвинул безумную версию

Могла ли жизнь на Земле появиться не случайно, а благодаря вмешательству разумных существ из космоса? Это звучит как сюжет научно-фантастического романа, но британский ученый Роберт Эндрес предложил именно такую гипотезу.

Видео дня

По его мнению, первые "строительные блоки живого" могли быть слишком сложными, чтобы сформироваться самостоятельно за относительно короткий промежуток времени после появления планеты. Детали рассказало издание Daily Mail.

Эндрес развивает идею, известную как направленная панспермия. Она предполагает, что микробы или простые живые организмы могли быть намеренно доставлены на Землю около 4,2 миллиарда лет назад – вскоре после того, как планета остыла и появилась вода. По его версии, инопланетная цивилизация могла использовать аппараты или зонды, чтобы "засеять" молодую планету жизнью, которая затем эволюционировала в более сложные формы.

Ученый подчеркивает: естественное возникновение жизни без внешней помощи крайне маловероятно, ведь для этого понадобилось бы огромное количество химической "упорядоченности". На формирование первых клеток понадобилось бы не менее 500 миллионов лет, и вероятность того, что такой процесс оставался бы настолько стабильным все это время, он считает чрезвычайно низкой.

В своей работе, опубликованной на сервере предварительных исследований Arxiv, Эндрес использовал математические и компьютерные модели, чтобы оценить, сколько "информации" нужно для создания первой клетки. Он сравнил ДНК и формы белков с компьютерными "битами", которые нужно сложить в определенном порядке, чтобы получить работоспособную систему.

Исследование показало, что скорость накопления полезной информации в условиях первобытной Земли могла составлять примерно 100 битов в секунду – значительно больше, чем традиционные оценки в два бита в год, которых, по мнению многих ученых, достаточно для зарождения жизни. В то же время даже при такой скорости процесс должен был бы длиться сотни миллионов лет, чтобы сформировать достаточно сложные молекулы для создания клеток.

Еще в 1970-х годах лауреат Нобелевской премии Фрэнсис Крик вместе с Лесли Оргелем предполагали, что жизнь могла быть намеренно доставлена на Землю инопланетной цивилизацией. Мотивы при этом могут быть разными – от эксперимента до попытки сохранить собственное биологическое наследие.

Эндрес считает, что этот сценарий нельзя исключать. Ведь и современное человечество уже серьезно обсуждает в научных журналах возможность терраформирования Марса или Венеры. Если мы способны мыслить в таких масштабах, почему бы другим цивилизациям не пытаться делать подобное?

Несмотря на смелость идеи, научное сообщество относится к ней с осторожностью. В 2024 году Пентагон США обнародовал отчет, в котором заявил: никаких доказательств существования инопланетной жизни не найдено. Большинство ученых склоняется к тому, что жизнь все же могла возникнуть естественным путем.

Существуют и другие версии: например, что ключевые органические соединения попали на Землю с метеоритами или что решающую роль сыграли молнии, которые обеспечивали необходимую энергию для формирования сложных молекул. А исследователи из Стэнфорда даже предполагают, что жизнь могли "подтолкнуть" крошечные искры – так называемые микробмолнии, возникавшие при столкновении капель воды с берегами.

Гипотеза Роберта Эндреса выглядит радикальной, но она в очередной раз напоминает: происхождение жизни на Земле до сих пор остается одной из самых больших загадок науки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в космосе обнаружили "возможно враждебную" инопланетную угрозу

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.