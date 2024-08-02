Внимательно смотрите в глаза: что такое дипфейк и как его распознать

Дипфейк – это созданный с помощью искусственного интеллекта фото- или видеопродукт, имеющий цель ввести потенциального зрителя в заблуждение. Достаточно часто этот формат манипулирования с изображениями используется с фотографиями известных людей, чтобы создать сенсационное событие. Однако исследователи английского Университета Халла рассказали, что ненастоящую картинку можно вычислить по глазам.

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По словам ученых, основным признаком искусственно созданного фото являются непоследовательные или неоднородные блики света в зрачках, пишет Science News. Для выявления дипфейков исследователи пользуются той же методикой, что и астрономы при изучении галактик.

Ученые объяснили, что на реальных изображениях свет, отражающийся в глазах человека, воспроизводит его источник, то есть появляется в форме окна или лампы. В случае с фальшивками часто наблюдается неоднородность в бликах.

Для того чтобы выявить дипфейк, ученые используют индекс Джинни, который первоначально создали для измерения имущественного неравенства общества, где 0 означает абсолютное равенство, а 1 – полное неравенство. В ходе исследования команда использовала компьютерную программу, разделившую фото на пиксели, что помогло выявить интенсивность света на каждой части. Затем ученые сравнили отпечатки на правом и левом глазу. На 70 процентах искусственных фото разница между показателями значительно превышала оригинальные фрагменты, где почти не было отличий.

"Мы не можем уверять, что определенное значение соответствует подделке. Но мы можем сказать, что оно указывает на наличие проблемы, и, возможно, человеку следует присмотреться к фото поближе", – заметил исследователь Кевин Пимблет.

Ученый акцентировал внимание на том, что некоторые оригинальные изображения могут иметь вид подделки. Это происходит, если человек моргнул в кадре или находится слишком близко к источнику света.

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