В Израиле нашли монеты времен восстания евреев против римского правления: им 1700 лет. Фото

На территории Израиля нашли около сотни монет, датированных периодом 221-354 годов до н.э. Клад, насчитывающий почти 1700 лет, был обнаружен во время проведения раскопок в городе Лод.

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Ученые предполагают, что монеты были спрятаны в разгар последнего известного еврейского восстания против римского владычества – и находка приоткрывает новые обстоятельства этих событий. Подробности сообщает портал Live Science со ссылкой на Управление древностей Израиля.

94 серебряных и бронзовых монет, отчеканенных в период между 221 и 354 годом до н.э. археологи обнаружили во время раскопок на месте недавно найденных остатков общественного здания позднего римско-ранневизантийского периода в городе Лод (известном также под названием Лидда) в 20 км юго-восточнее Тель-Авива. Во времена римского правления город был переименован в Диосполис.

Монеты обнаружили в фундаменте разрушенного практически до основания сооружения, в котором, предполагают археологи Шарах Криспин и Мор Визель, проводившие раскопки, "жили старейшины города".

Они отмечают, что Лод после уничтожения Второго храма в Иерусалиме считался самым важным еврейским центром. И то, насколько сильные разрушения потерпело упомянутое здание, по мнению исследователей, открывает новые данные относительно последнего известного еврейского восстания против римского правления, одним из центров которого был Лод.

"Это здание, разрушенное до самого фундамента, является четким свидетельством того, что восстание было подавлено насилием и жестокостью, а не просто местным восстанием, как утверждали некоторые предыдущие исследования. Сейчас это единственное свидетельство масштабов и силы этого восстания в Лоде, расположенном в центре страны", – подчеркнули Криспин и Визель из Управления древностей Израиля.

Что касается самих монет, их, как предположили археологи, неизвестные владельцы "намеренно спрятали" в фундаменте здания, чтобы вернуться и забрать клад, когда ситуация успокоится.

"Это, по сути, аварийное сокровище, то есть сокровище, которое люди прячут в ожидании катастрофического события", – отметил Визель.

Большинство монет было отчеканено в период, когда евреи восстали против правления Флавия Клавдия Констанция Галла. Восстание 351-354 годов до н. было жестоко подавлено Римом, а такие еврейские города как Лод, Зипори и Тиверия были разрушены римскими войсками.

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