На затонувшем корабле обнаружили 30 бочек с редким товаром XVI века. Фото

В грузе, затонувшем у берегов Швеции, было по меньшей мере из 30 бочек. Большинство из них, скорее всего, содержат осмондское железо – железные комочки размером с кулак и весом около 300 граммов.

Морские археологи провели погружение в Стокгольмском архипелаге 7 лет назад. В это время они зафиксировали корабельную катастрофу XVI века, загруженную осмондским железом. Музей затонувших кораблей опубликовал результаты наблюдений.

Осмондское железо и брускованое железо на судне, которое получило название "Затонувший корабль Осмонда", были спасены во время исследовательского проекта по производству железа. Эта продукция была основным экспортным товаром Швеции в Средние века и вплоть до начала XVI века. После этого более распространенным стало кованое брускованое железо, поскольку оно приносило большую прибыль и было легче контролировать.

Хотя эта находка уникальна для Швеции, в Балтийском море существует несколько подобных. Одна из них – затонувший корабль у Грайфсвальда в Германии, датированный серединой XV века. Другая находка находится у Гданьска в Польше и датируется началом XV века.

Дендрохронологические образцы из двух деревянных бочек и более массивных конструкций корабля дали результаты, датируемые 40-ми годами XVI века. Анализ древесины по обшивке и внутренней отделке показал, что древесина была срублена где-то в Финляндии около 1553 года. Это, вероятно, указывает на ремонт, произведенный на корабле.

Что такое осмонд

Осмонд – это форма железа, которую изготовляют благодаря плавлению чугуна в горне. Письменные источники свидетельствуют, что осмондское железо являлось значительным экспортным продуктом из Швеции от Средневековья до XVII века.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как телескоп с поверхности Земли сделал фото спутника Юпитера с последствиями извержения вулкана.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!