Ученые сняли на видео момент столкновения лодки с одной из самых больших акул мира

Шокирующий момент, когда находящаяся под угрозой исчезновения большая акула столкнулась с лодкой в Национальном морском парке Ирландии, попал на камеру. Ученые не уверены, пережила ли редкая самка акулы столкновение.

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Команда ученых с помощью камеры следили за большой акулой, заметив ее у побережья графства Керри в Ирландии. Они пытались собрать поведенческие и физиологические данные о таинственной акуле. Однако то, что в конце концов исследователи зафиксировали, было первым убедительным доказательством того, что происходит, когда крупное океанское животное ударяет лодку, пишет MailOnline.

Семиметровую самку сбила лодка, которая проплывала по территории, недавно признанной первым в стране морским национальным парком. На кадрах видно, как акула плыла по поверхности воды, а потом внезапно попыталась увернуться, когда передняя часть лодки врезалась в ее сторону. Сразу после столкновения она нырнула прямо на морское дно и переместилась на гораздо более глубокую морскую воду. На кадрах видны четкие следы повреждения кожи акулы, а также полосы краски и потертости, оставленные лодкой.

После того как акула погрузилась в глубокую воду, она начала значительно снижать уровень своей активности, пока "Fitbit" (камера для фиксации активности) не отсоединился через семь часов. Хотя столкновение поначалу не было смертельным, последние моменты записанных данных не дали ученым уверенности в том, выжила ли акула или позже умерла от полученных травм.

"В отличие от китов, большие акулы часто тонут, когда их сбивают, поэтому очень трудно оценить уровень смертности, и даже в том случае, где удар не был смертельным, мы не можем быть уверены в судьбе раненой самки", – комментирует Тейлор Чаппл из Университета штата Орегон.

Эти крупные акулы могут вырастать до 12 метров в длину и весить до шести тонн, что делает их второй по размеру рыбой в океане и самой большой акулой Великобритании. Несмотря на свои размеры, эти монументальные акулы являются нежными гигантами, которые питаются только планктоном.

Большие акулы нескончаемо плавают в поисках богатых планктоном вод, используя свои большие пасти, чтоб фильтровать питательные вещества из океана. Питаясь, большие акулы могут отфильтровывать до 2000 тонн воды в час и ежедневно добывают несколько сотен фунтов планктона.

Однако такое поведение во время кормления может повысить риск того, что они будут поражены проплывающими мимо лодками.

Доктор Ник Пейн, доцент Школы естественных наук Дублинского колледжа Тринити, объясняет: "Хорошие акулы, как некоторые киты, фильтруют пищу на поверхности, и такое поведение делает их чувствительными к ударам".

Эти акулы занесены в Красный список как находящиеся под угрозой исчезновения и получили официальную защиту в соответствии с Законом о дикой природе (1976) в 2022 году.

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