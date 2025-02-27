Ученые раскрыли секрет, как выбрать самую чистую кабинку в любом общественном туалете

Когда дело доходит до общественного туалета, мы часто задумываемся, в какую кабинку зайти. Ученые раскрыли секрет, как выбрать самую чистую из существующих.

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Психологи подчеркивают, что люди обычно предпочитают кабинки, расположенные посередине, даже если они этого не осознают. Так что чище те, которые находятся по краям ряда, пишет DailyMail.

В исследовании психолог из Калифорнийского университета в Сан-Диего рассмотрел, как четыре идентичных кабинка использовались в туалете на пляже штата Калифорния.

Измеряя количество туалетной бумаги, исследователи могли увидеть, какая из кабинок является самой популярной. Из 86 рулонов, 40 процентов использовали из двух наружных туалетов, а все остальные были изъяты в средних кабинках.

Это свидетельствует о том, что люди имеют то, что психологи называют "центральным предупреждением" относительно туалетных кабинок, то есть они предпочитают средний вариант, когда все условия равны.

Однако когда еще есть два туалета на выбор: один ближе к двери и один дальше, то мужчины и женщины делали разный выбор, говорят исследователи.

Опрос привычек пользования туалетом свидетельствует о том, что мужчины, как правило, предпочитают кабинку, расположенную ближе к двери, тогда как женщины, как правило, тяготеют подальше от нее.

Итак, если вы ищете чистую кабинку, это значит, что мужчины должны выбрать вариант, который находится дальше от двери, а женщины – более близкий вариант, советуют специалисты.

Ученые подчеркивают, что действительно важно выбирать максимально чистую туалетную комнату, ведь это влияет на здоровье. Каждый раз, когда в унитаз сливается вода, туалетный шлейф выбрасывает облако аэрозольных фекалий, туалетной воды и бактерий, которые покрывают поверхности вокруг.

"Некоторые из этих капель быстро оседают на близлежащие поверхности, такие как ручка смыва, раковина и дверные ручки, тогда как другие остаются в воздухе в течение длительного времени, где их могут вдохнуть другие пользователи ванной комнаты", – подчеркнула исследовательница туалетных шлейфов из Университета Лафборо Элизабет Педди.

Эти аэрозоли имеют наибольшую концентрацию в первые пять минут после смывания, что может стать настоящей проблемой в плохо вентилируемых и занятых общественных ванных комнатах, говорят специалисты.

Педди отмечает, что когда туалетом пользуются слишком часто без уборки, это может привести к "значительному накоплению и выживанию бактериальных биоаэрозолей", что влияет на здоровье.

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