Ученые из США обнаружили ранее никем невиданный цвет: увидеть его очень сложно

Американские ученые утверждают, что обнаружили цвет, который никто раньше не видел. Данное открытие, результат которого был опубликованный в Science Advances, достигнуто в ходе эксперимента по воздействию лазерных импульсов на глаза, стимулирующих клетки сетчатки.

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Исследователи заявили, что, стимулируя отдельные клетки сетчатки, лазер вывел их восприятие за пределы естественных границ. Об этом сообщает The Guardian.

Пятеро человек, которые наблюдали "ранее никем невиданный цвет", заявили, что видели сине-зеленый оттенок. По их словам, это не в полной мере передает всю глубину впечатлений.

Инженер-электрик из Калифорнийского университета в Беркли Рен Нг заявил, что с самого начала ученые предсказывали, что это будет выглядеть как беспрецедентный цветовой сигнал, но не знали, как мозг будет его обрабатывать.

Чтобы дать представление о цвете, исследователи предоставили изображение бирюзового квадрата, который они назвали "оло", но подчеркнули, что этот оттенок можно ощутить только с помощью лазерной манипуляции сетчаткой.

Ученый-визуалист Остин Рурда утверждает, что этот цвет невозможно передать на мониторе. По его словам, вся суть в том, что это не тот цвет, который виден глазу, ведь на самом деле его просто нет.

Команда из Беркли решила преодолеть ограничение человеческого зрения и начали с картирования небольшой части сетчатки человека, чтобы определить положение фоторецепторов. Затем для сканирования сетчатки используется лазер. Когда дело доходит до определенного фоторецептора, после корректировки движения глаза он запускает крошечный импульс света, чтобы стимулировать клетку, прежде чем перейти к следующей колбочке.

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