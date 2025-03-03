Так выглядит свобода: украинские защитники сняли на видео косуль с ягодичками-сердечками

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий выставил на своей странице в Telegram невероятное видео. Среди заснеженного поля свободно бегают косули, несмотря на то, что вокруг бушует страшная война.

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"Мавик бригады "Хищник" поймал свободу", – подписал госслужащий милые кадры. Жаль, что из-за войны такие видео украинские защитники редко снимают.

"Если бы не война, они бы снимали природу или свадьбу. Но сейчас на такие кадры очень редко обращают внимание", – отметил Алексей Белошицкий.

В сети Instagram перепощенное видео на странице Toronto_tv собрало почти 5.5 тысячи лайков. Пользователи сети радовались, что среди взрывов и боли наши защитники увидели такую красоту природы.

"Жаль и людей, и животных – всю природу. Страдают все из-за оккупанта и физически, и психологически", – написала одна из пользователей сети.

"Чтобы они выжили", – добавила другая.

"Какие у них хорошие задницы", – перевела язык в более положительное русло еще одна комментаторша.

"Это прекрасные серны с дупками-сердечками", – отметила четвертая.

Сарная европейская, дикая коза или косуля – это млекопитающее семьи оленевых, которая есть среди фауны Украины, отмечает Википедия.

По словам зоологов, этот маленький олень легкого и изящного строения, с относительно коротким туловищем, имеет длинные заостренные уши и куций хвостик.

Окрас косули – рыжий, а зимой – серый. Однако наиболее узнаваемыми являются светлые волосы на ягодицах под хвостом, которые образуют "зеркало" или сердечко, отмечают специалисты.

Ранее OBOZ.UA писал, что орнитолог назвал птиц, которые оказались под угрозой исчезновения в Украине из-за войны.

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