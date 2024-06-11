Таинственная 'дыра' на Марсе может стать будущим домом для астронавтов. Фото

Ямочный кратер может открыться в большую пещеру и обеспечить защищенную среду как для астронавтов, так и для гипотетической марсианской жизни. Таинственная яма на склоне древнего вулкана на Марсе недавно вызвала волнение из-за того, что может оказаться под поверхностью Красной планеты.

Яма найдена на лавовом потоке потухшего вулкана Arsia Mons и выглядит как вертикальная шахта. Это вызывает вопрос: просто ли это узкая яма, или она ведет к гораздо большей и замечательной пещере? Или, возможно, это действительно глубокая лавовая труба, образовавшаяся под землей давно, когда вулкан был еще активным, пишет Space.

Есть несколько причин, почему ямы и пещеры на Марсе вызывают интерес. В первую очередь, они могли бы приютить астронавтов в будущем, поскольку Марс имеет тонкую атмосферу и не имеет глобального магнитного поля и не может защитить излучение из космоса так, как это делает Земля. Следовательно, радиационное облучение на поверхности Марса в среднем в 40-50 раз больше, чем на Земле. Другой привлекательный аспект этих ям состоит в том, что они могут представлять астробиологический интерес – то есть существует вероятность, что они могли быть убежищем для марсианской жизни в прошлом – или даже сегодня, если там действительно существует жизнь микробов.

Наличие этих так называемых отверстий на флангах вулканов является подсказкой того, что они, вероятно, связаны с вулканической активностью на Марсе. Каналы лавы могут вытекать из вулкана под землю – когда вулкан гаснет, канал пустеет. Это оставляет за собой длинную подземную трубу. Такие трубы мы видим не только на Марсе, но и на Луне и на Земле.

Однако, насколько глубоко опускаются эти ямы, остается загадкой, и неизвестно, открываются ли ямы в большую пещеру, находятся ли в небольшой цилиндрической впадине. Однако было показано, что ямы на Луне имеют пол, усыпанный валунами, которые, кажется, могут привести к большему подземному объему. Ямы также могут образовываться из-за тектонических напряжений, которые разрушают поверхность мира, и есть небольшая вероятность, что это приведет к большей пещере. И, наконец, еще одно, еще менее вероятное объяснение заключается в том, что эти ямы открываются в месте, где когда-то текли подземные реки миллиарды лет назад.

Подобное явление мы можем наблюдать на Земле в виде геологической особенности, которая называется образующимся карстом, когда известняковая основа растворяется и ослабевает, образуя ямы и воронки, которые открываются в области подземных вод. То есть, если на Красной планете когда-то существовала жизнь, эти организмы могли прятаться в карстах: вода, текущая по краю действующего вулкана, была бы теплой, обеспечивая идеальную защищенную среду для процветания и безопасности жизни.

Со всем тем, это пока только предположение. Конкретные ответы учёные получат только после того, как будущие миссии фактически исследуют некоторые из этих ям. Если эти ямы все же превратятся в пещеры, они могут стать лучшим местом посадки для будущих экипажных миссий на Марс, которые потребуют от астронавтов строительства защищенного базового лагеря дальше неумолимой радиации.

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