Стоунхендж должен был стать 'гигантским пенисом': исследование обнаружило интересный факт об одной из самых загадочных достопримечательностей в мире

Новые исследования показывают, что один из самых загадочных монументов мира Стоунхендж, возникший примерно 5000 лет назад в графстве Уилтшир (Англия), был, кроме вероятного центра почитания Солнца, еще и храмом плодородия. Детальное изучение частично засыпанного камня, упавшего у памятника, показало, что он, возможно, был изваян так, чтобы напоминать гигантский пенис.

Видео дня

Профессор Теренс Миден, преподававший физику в университетах Франции и Канады и археологию в Оксфорде, подробно изучил камень и пришел к выводу, что его форму намеренно изменили, чтобы придать ему фаллический вид. По его оценкам, доисторические мастера использовали инструменты, чтобы удалить до 200 000 кубических сантиметров камня, чтобы придать бриле такую форму, пишет Independent.

Исследование, проведенное Теренсом Миденом, показывает, что если бы камень стоял вертикально, он выглядел бы как 2,6-метровый эрегированный мужской член с 80-сантиметровой головкой или луковичным наконечником в верхнем конце.

Хотя никакие другие фаллические стоячие камни в Стоунхендже или вокруг него никогда не были обнаружены, несколько небольших резных каменных фаллосов, датируемых этой же эпохой, были найдены недалеко от британского памятника.

По словам ученых, стоячие камни и резьба в форме члена были важными элементами многих доисторических систем верований в большей части мира, особенно в Европе и Азии. Так что исследования профессора Мидена показывают, что ритуалы в самом Стоунхендже могли иметь фаллическое измерение.

Недавно идентифицированный фаллосообразный камень памятника (до сих пор известный археологам просто как "камень 67", который сейчас лежит горизонтально и частично закопан, когда-то стоял вертикально. Интересно, что он расположен в важнейшем месте Стоунхенджа, ведь был выровнен прямо с восходом Солнца в середине лета и закатом в середине зимы.

Единственным другим камнем в круге на этой линии есть еще шеститонная скала, известная как алтарный камень. Поскольку, с точки зрения солнечного выравнивания, алтарный и фаллический камни были, кажется, намеренно соединены, Теренс Миден подозревает, что они символизировали женскую и мужскую плодовитость.

Если профессор прав, тогда можно предположить, что два камня представляли солнечное и лунное божество. Ведь в Европе и Азии многие древние солнечные божества были мужскими, тогда как божества Земли и Луны часто были женскими, говорят исследователи.

По историческим данным, сочетание солнечных и лунных божеств было распространено в древнем мире, причем Солнце часто представляло мужество, а лунное божество иногда было супругой Солнца.

Камень фаллической формы стоял бы как главный элемент монумента на протяжении сотен лет, но его опрокинула некая естественная или вызванная человеком катастрофа. Потому что два огромных камня (один весом более 20 тонн), расположенные за камнем фаллической формы, упали – и, кажется, опрокинули Камень 67, предполагают ученые.

Ранее OBOZ.UA писал, что тайна Стоунхенджа разгадана через 5000 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!