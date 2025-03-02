Сожжение заживо или радиационное отравление? Ученые назвали самые болезненные виды смерти

Ученые назвали, какие виды смерти могут быть наиболее болезненными. Среди них – сожжение заживо, радиационное отравление и декомпрессионная болезнь.

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Как пишет MailOnline, это самые жестокие способы смерти. И хотя в большинстве случаев человек умирает практически мгновенно, эти минуты очень болезненны.

Сожжение заживо

Такой вид смерти обычно приводит к гибели в течение нескольких минут. Но очень длинные и тяжелые минуты.

Огонь вызывает сокращение мягких тканей, что приводит к разрыву кожи слоями, начиная с наружного слоя, эпидермиса. В считанные секунды огонь может лишить тело глубочайшей кожи – гиподермы. Она состоит из жировых клеток и соединительной ткани, защищающих органы от травм. После того как сгорает кожа, огонь сжигает мышцы и жир, заставляя их уменьшаться. Если ничего не останется для защиты органов, они могут либо закипеть, либо начать разлагаться. Глаза могут закипеть, вызывая слепоту.

Тем не менее чаще всего, горящий человек погибает от того, что вдыхает дым. Дым препятствует поступлению кислорода в организм, что приводит к затруднению дыхания. Это является основной причиной примерно восьми из десяти смертельных случаев, связанных с пожаром.

Радиационное отравление

Высокие дозы радиации могут сжечь тело изнутри. В этом случае человек, получивший радиацию, может еще какое-то время быть живым. В статье на MailOnline был рассмотрен пример радиационного отравления 35-летнего рабочего завода по переработке ядерного топлива в Японии.

В 1999 году Хисаги Оучи и два его коллеги стояли у топливного бака, когда один из них добавил 16 килограммов урана в процессор, это в семь раз преувеличивало безопасное количество. Оучи, который в то время стоял над обрабатывающим контейнером, испытал влияние радиации в 17 000 миллизивертов (мЗв), что является наибольшим показателем, зарегистрированным любым человеком за один раз. При этом доза в 5000 мЗ считается смертельной.

На первый взгляд, казалось, что мужчина не пострадал – его состояние начало ухудшаться в течение следующих 83 дней. Экстремальное облучение убивало его клетки быстрее, чем организм мог их заменить. Умер он от полиорганной недостаточности спустя 83 дня после аварии. Пройдя через адские и длительные боли внутри.

В истории Украины самым большим примером смертей от лучевой болезни считается катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Только в первые несколько месяцев после взрыва от радиационного отравления погиб 31 человек.

Быть заживо съеденным жуками

Сегодня такая смерть практически не встречается, а раньше это был довольно распространенный вид пыток. К примеру, в старой Персии это было совсем обычным явлением. Человека раздевали и размещали между двумя бревнами так, чтобы на поверхность торчала только голова и конечности. Мучители поливали медом все тело человека, а также заставляли глотать молоко и мед, чтобы вызвать диарею, и повторяли этот процесс в течение нескольких дней, периодически приводя в жертву. Эта ужасная практика имела целью привлечь пчел и других насекомых, которые откладывали яйца и медленно живьем съедали тело, причиняя максимальное количество боли.

Декомпрессионная болезнь

Синдром декомпрессии возникает, когда человек слишком быстро переходит из среды с высоким давлением в среду с низким давлением.

Чаще такое случается у глубоководных дайверов. Они погружаются в воду с помощью сжатого воздуха, что позволяет им нормально дышать. По данным Гарвардского университета, при погружении со сжатым воздухом дайвер получает дополнительное количество кислорода и азота. Организм использует кислород для дыхания, но азот растворяется в крови. Давление снижается ближе к поверхности, но если переход происходит слишком быстро, азот не успевает вывестись из крови.

Избыток азота распространяется по всему телу и окружающим органам, повреждая кровеносные сосуды и блокируя кровоток. Пузырьки также приводят к сильным мышечным спазмам и боли, вплоть до отмирания органов.

Смерть происходит практически мгновенно, но она ужасна. У человека может закипеть кровь, поскольку растворенный азот возвращается в газообразное состояние, жир накапливается и твердеет в артериях, венах, сердцах и печени. Единственный способ предотвратить декомпрессионную болезнь – осторожно вернуться на поверхность, чтобы дать время азоту диффундировать естественным путем.

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