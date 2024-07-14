5 наиболее опасных астероидов для Земли

Чтобы предотвратить столкновение астероидов с Землей и избежать смертельных последствий, центр исследования околоземных объектов NASA (CNEOS) использует систему мониторинга ударов Sentry. Какой из них самый опасный, на сколько вероятен удар и какую разрушительную силу он будет иметь?

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Для понимания текущей ситуации ученые выполняют длительный анализ возможных будущих орбит потенциально опасных астероидов. Live Science рассказывает о пяти из них.

Приблизительно 66 миллионов лет назад на Землю упал астероид размером с город. Удар высвободил энергию, эквивалентную детонации 72 триллионов тонн (65 метрических тонн) тротила, оставив шрам шириной в 180 километров на территории современного полуострова Юкатан в Мексике.

Наиболее печально известным эффектом этого астероида, названного импактором Чиксулуб, стала гибель динозавров вместе с примерно тремя четвертями видов Земли в результате события, которое называется мелово-палеогеновым вымиранием. Чтобы предотвратить подобные катастрофические столкновения, Центр исследования околоземных объектов NASA (CNEOS) использует систему мониторинга ударов Sentry и внимательно наблюдает за ними.

Bennu

Размер: 0,49 километра

Масса: 74 миллиона тонн (67 миллионов метрических тонн)

Обнаруженный в сентябре 1999 года и официально обозначенный как "101955 Bennu (1999 RQ36)", околоземный астероид Bennu сейчас представляет наибольший риск влияния на нашу планету, но еще не скоро. Ученые NASA подсчитали, что Bennu приблизится к Земле 24 сентября 2182 года, и тогда существует 0,037% или 1 из 2700 – вероятность того, что астероид столкнется с нашей планетой.

Готовясь к этому, ученые изучают как можно больше про этот богатый углеродом астероид, который, как считают, отделился от большего астероида между 2 миллиардами и 700 миллионами лет назад. 24 сентября 2023 г. космический корабль NASA OSIRIS-REx вернул образец Bennu на Землю, и космический камень был проанализирован группами исследователей со всего мира. Первые результаты свидетельствуют о том, что Bennu содержит строительные блоки жизни, включая простую аминокислоту глицина, а также много водных минералов. Это свидетельствует о том, что родительское тело Bennu было свидетелем многих эпизодов, связанных с водой, прежде чем в конце концов раскололся.

Если Bennu столкнется с Землей, он высвободит энергию, эквивалентную взрыву 1,4 миллиарда тонн тротила, что повлечет региональные разрушения, но не глобальное опустошение. Если столкновение произойдет на густонаселенной территории, Bennu может повлечь за собой миллионы смертей.

29075 (1950 DA)

Размер: 1,3 километра

Масса: 78 миллионов тонн (71-метрическая тонна)

Вторым наиболее опасным объектом является астероид 29075 (1950 DA), который был потерян после первого открытия в феврале 1950 года и вновь открыт через 50 лет. Считается, что 1950 DA – это астероид из сыпучих обломков с высоким содержанием железа и никеля. Сейчас 1950 DA имеет 0,0029% – или 1 из 34 500 – шансов столкнуться с Землей 16 марта 2880 года.

Если 1950 DA ударит Землю, это высвободит энергию, эквивалентную 75 миллиардам тонн тротила – достаточно, чтобы вызвать глобальную катастрофу, которая потенциально может уничтожить человечество.

2023 TL4

Размер: 0,33 километра

Масса: 47 миллионов тонн (43 миллиона метрических тонн)

Астероид 2023 TL4, открытый в 2023 году, показывает, что новый космический объект может сразу стать одним из наиболее потенциально опасных. На основе наблюдений, собранных между 8 и 19 октября 2023 года, астрономы подсчитали, что 2023 TL4 имеет 0,00055% – или 1 из 181 000 – шансов ударить по Земле 10 октября 2119 года. Если такой удар произойдет, 2023 TL4 высвободит энергию, эквивалентную детонации 7,5 миллиарда тонн тротила.

2007 FT3

Размер: 0,34 километра

Масса: 54 миллиона тонн (49 миллионов метрических тонн)

2007 FT3 определен как "потерянный астероид", поскольку астрономы не видели его с 2007 года. Сейчас орбита этого объекта не очень ограничена, но NASA прогнозирует, что астероид имеет 0,0000096% – или 1 из 10 миллионов – шансов столкнуться с нами 3 марта 2030 года. Астероид имеет несколько более низкую вероятность 0,0000087% – или 1 из 11,5 миллиона – вероятность столкнуться с Землей 5 октября 2024 года.

Если такой удар произойдет в 2024 или 2030 годах, FT3 выделит энергию, эквивалентную детонации 2,6 миллиарда тонн тротила – этого достаточно, чтобы нанести огромный региональный ущерб, но не спровоцировать глобальную катастрофу.

1979 XB

Размер: 0,66 километра

Масса: 390 миллионов тонн (354 метрических тонн)

Еще один утраченный астероид, 1979 XB – его ученые не видели около 40 лет, и потому его орбита тоже плохо изучена. Из того, что ученые CNEOS знают – астероид, впервые наблюдавший 11 декабря 1979 года, имеет 0,000055% – или 1 из 1,8 миллиона – шансов столкнуться с Землей 14 декабря 2113 года. Такое столкновение приведет к высвобождению такого же количества энергии, как детонация 30 миллиардов тонн тротила.

Удален из списка опасных: 99942 Апофис

Размер: 0,34 километра

Масса: 27 миллионов тонн (24 метрических тонн)

Говорить о рискованных астероидах и не упомянув 99942 Апофис, было бы неправильно. Этот астероид – с соответствующим апокалиптическим названием, которое вспоминает Апеп-Нетворец, враг древнеегипетского бога солнца Ра – почти два десятилетия находился на вершине таблицы рискованных астероидов.

Обнаруженный в июне 2004 года, Апофис был быстро признан одним из самых опасных астероидов, которые могут столкнуться с Землей. Но это изменилось в 2021 году, когда радиолокационная кампания лучше ограничила орбиту астероида. Это заставило астрономов заключить, что Апофис шириной 340 м не представляет опасности для Земли по крайней мере в течение 100 лет. Теперь он находится в разделе "удалённые объекты" таблицы Sentry Risk.

Это означает, что наблюдатели за небом смогут следить за Апофисом во время его приближения в 2029 году, когда он будет проходить в пределах 32 000 км – ближе, чем некоторые спутники – с помощью биноклей и телескопов, не опасаясь, что его возвращение в 2036 и 2068 будет угрожать планете.

Так какие же риски?

Мысль о падении астероида пугает, но все космические камни в этом списке обозначены как "нулевые" или "белые" по Туринской шкале опасности столкновения. Туринская шкала, принятая Международным астрономическим союзом в 1999 году, дает астероидам число от 0 до 10, что указывает как на риск столкновения, так и на последствия такого удара.

Уровень 0, белая зона, указывает на нулевой риск воздействия или, по крайней мере, риск настолько низкий, что вполне может быть нулевым. Этот уровень касается не только промахнувшихся мимо Земли астероидов, но и малых объектов из космоса, которые сгорят в атмосфере и, следовательно, не представляют угрозы.

Уровни с 8 по 10, с другой стороны, находятся в красной зоне, представляя астероиды, обязательно столкнувшиеся с Землей, с последствиями от локального разрушения (уровень 8) и беспрецедентного регионального разрушения (уровень 9) до глобальной климатической катастрофы (уровень 10), которые могут угрожать будущему цивилизации.

Сейчас в таблице Sentry Risk нет объектов примерно уровня 0. Bennu и 1950 DA не имеют рейтингов Torino, потому что их прогнозируемое влияние более чем через 100 лет в будущем. Как утверждает NASA, "в настоящее время не существует известной значительной угрозы столкновения в течение следующих ста лет или более".

Конечно, там все еще могут быть потенциально опасные объекты, ожидающие своего обнаружения – действительно, тысячи потенциальных "убийц городов" и даже некоторые "убийцы планет" могут прятаться в солнечном свете – именно поэтому CNEOS всегда внимателен в поисках околоземных астероидов.

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