Редкий осьминог-кальмар с биологическими "фарами" атаковал подводную камеру. Момент попал на видео

Ученые из Центра глубоководных исследований Университета Миндера Западной Австралии (UWA) опустили камеру с приманкой и увидели редкого кальмара-осьминога. Его зафиксировали севернее Самоа.

Исследователи, изучающие самые глубокие части океана, сняли невероятный момент. Специалисты были свидетелями необычной сцены, участником которой оказался кальмар-осьминог Дана (Taningia danae), названный так из-за своих восьми конечностей. На YouTube канале Университета Западной Австралии опубликовали соответствующее видео.

После того как аппарат был поднят с глубины более 5 км, исследователи поняли, что на видео попало морское существо, которое редко можно увидеть в его естественной среде обитания. Геолог Хизер Стьюар, которая изучает морские глубины, рассказала о том, что длина редкого кальмара составляет 75 см. "Монстр" спустился на камеру, считая ее добычей.

"Пытался испугать ее своими огромными биолюминесцентными фарами", – рассказала она.

Два светодиода - "фотофары" - на кончиках конечностей осьминогов являются самыми большими в своем роде в природе. Зафиксировали взаимодействие кальмара с посадочным аппаратом из двух углов.

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