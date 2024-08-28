Похожи на инопланетян. На каменных скалах Амазонки обнаружили рисунки удивительных животных и загадочные надписи

Глубоко внутри тропического леса Амазонки найдены доисторические настенные росписи. На них изображены гибриды животных и людей, а также существ, похожих на инопланетян.

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Считается, что этот сланец из скальных стен холма Серро-Азул был извлечен еще за 10500 лет до нашей эры. Однако формально датировка искусства еще не установлена, пишет The Sun.

Согласно новому исследованию, проведенному Университетом Эксетера в сотрудничестве с другими школами, колумбийская Амазония содержит одни из самых "богатых" коллекций наскального искусства в мире.

На рисунках красной охрой изображены олени, птицы, ящерицы, черепахи, тапиры и другие животные. Хотя некоторые животные обладают человеческими чертами, например пенисами, и стоят на задних лапах с раскинутыми руками в человеческой форме.

"Пенисы, часто изображаемые на фигурах людей, практически отсутствуют на фигурах животных. Однако единственные примеры пенисов на фигурах животных находятся на потенциальных териантропах, включающих как человеческие, так и животные компоненты", – отметили исследователи в своем исследовании.

Териантропы относятся к людям-животным, которые изменяют форму, являющиеся общими понятиями в мифологии и фольклоре.

Такие виды гибридных изображений были распространены в Амазонке, особенно на холме Серро-Азул, где исследователи производили раскопки. Изображения птицелюдей были найдены недалеко от Лас-Дантаса, а также ящериц с человеческими головами в Куррунчесе.

Рисунки гибридов птицы-растения-человека и оленя-человека также были обнаружены в Принципале.

А вот гравюры ленивцев были обнаружены в Демоледоресе, тогда как неизвестное четырехлапое существо с хвостом и пенисом было найдено в Резерве.

"Они, безусловно, предлагают больше нюансов для нашего понимания силы мифов в коренных общинах. Эти рисунки особенно показательны, когда речь идет о более космологических аспектах жизни Амазонки, например, что считалось табу, где находилась власть и как велись переговоры со сверхъестественными силами", – сказал в заявлении Хосе Ириарте, профессор Эксетера, работавший над исследованием.

Исследователи нашли неподалеку остатки животных и сравнили их с рисунками, обнаружив, что художники не просто рисовали то, что они ели. Рядом было много остатков рыбы, но они появляются на картине. Большие коты, которых было бы достаточно в тропических лесах, также отсутствовали на рисунках.

Хотя исследователи предполагают, что эти древние люди не приближались к хищникам настолько, чтобы регулярно их изображать.

Исследователи отметили, что шаманы и старейшины местных общин, задачей которых была классификация и каталогизация флоры и фауны, имели "неоднозначную" и "постоянную" категоризацию животных и людей. Именно это могло привести к сверхъестественным трансформациям людей и животных в искусстве.

"Эти памятники наскального искусства содержат древнейшие свидетельства о существовании людей в западной Амазонии, датированные 12 500 лет назад", – добавил доктор Марк Робинсон, доцент кафедры археологии Департамента археологии и истории Эксетера.

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