Перевернутая радуга. Что за редкое оптическое явление видели в Запорожье и как оно возникает

На прошлой неделе в Запорожье зафиксировали редкое оптическое явление – перевернутую радугу. Еще ее называют "улыбка на небе".

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Как сообщает Запорожский областной центр по гидрометеорологии, перевернутая радуга возникает на высоте 7-8 км. Это происходит при наличии перистых облаков, состоящих из кристаллов льда.

На самом деле перевернутые радуги – не радуги. Научное название этого оптического эффекта – циркумзенитальная дуга или дуга Браве. Они образуются, когда солнечный свет преломляется через горизонтальные кристаллы льда под таким углом, чтобы разложиться на спектр и отразиться в атмосфере.

"Они выглядят как радуги, и в определенном смысле они схожи, но принципиальное отличие заключается в том, что радуги образуются в результате искривления света и разделения цветов выпадающими из облаков каплями дождя", – цитирует агентство BBC объяснение доктора Дэвида Шульца, руководителя синоптической метеорологии в Манчестерском университете

Ученый говорит, что отличаются эти явления формой частиц, из-за которых преломляется солнечный свет: "В случае циркумзенитальной дуги это шестиугольные ледяные пластины, образующие облако. В случае радуги это капля дождя", – говорит Шульц.

Несмотря на то, что мы не часто видим в небе перевернутые радуги, циркумзенитальные дуги не являются редким явлением, пишет Met Office. Они часто возникают в течение года. Но человеческому глазу они доступны не всегда, потому что обычно спрятаны за облаками.

Для того чтобы можно было увидеть перевернутую радугу, должна совпадать комбинация атмосферных условий: соответствующая высота, глубина и положение ледяных облаков, поскольку облако должно быть под определенным выпуклым углом к солнцу. Место, откуда можно увидеть улыбку на небе тоже важно, потому что ее видимость может изменяться.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что форма радуги действительно не дуга. Она имеет форму полного круга, но часть этого круга блокирует поверхность земли.

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