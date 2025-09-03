Озеро в Ирландии может исчезать и появляться снова: как это возможно

Озеро Логарима, расположенное в Северной Ирландии получило от местных жителей прозвище Исчезающее озеро. Его редкая (и не до конца изученная) геология приводит к тому, что водоем время от времени полностью пересыхает, а затем возвращается на свое место.

Почему так происходит – об основных версиях рассказало издание Live Science. О Логариме известно, что в него впадают три ручья, а выход для воды есть только один – дренажная система на дне, которая часто то засоряется, то открывается, что приводит к резким перепадам уровня воды.

По данным британского Геологического общества, Исчезающее озеро может быть полноводным утром, а к обеду полностью исчезнуть. И все из-за этой загадочной дренажной системы, которая доставляет воду к большому источнику на реке Кэри, расположенной в 2,5 километрах от него. Геологи не уверены, как работает эта система и когда она образовалась, но она может осушать озеро с поразительной скоростью.

"Логарима представляет собой динамичный ландшафт, и при приближении к озеру интересно гадать, в каком состоянии оно будет", – рассказал Геологическому обществу Пол Уилсон, гидрогеолог из Британской геологической службы в Белфасте, Северная Ирландия. По его словам, о системе, которая позволяет ему проделывать этот трюк, до сих пор известно очень мало.

В озеро из природных источников поступает вода, а вместе с ней и мусор, который оседает на дне. Это со временем засоряет исток и уровень воды в водоеме быстро поднимается. Но когда она достигает определенного уровня, давление, которое она оказывает на сток, внезапно пробивает его, и уровень воды снова быстро падает, пока озеро не остается почти пустым. Точно как в кухонной раковине с не очень чистой сточной трубой.

Небольшая дорога проходит через середину Сникомого озера. Сейчас она находится на достаточно высоком уровне, чтобы автомобили могли проезжать по ней даже при высоком уровне воды. Озеро находится в отдаленном месте. Его окружает не покрытое лесом торфяное болото, над которым постоянно поднимаются туманы.

Местная легенда говорит, что в какой-то момент XIX века люди в конном экипаже, ехавшие по дороге, попытались пересечь озеро Логарима глубокой ночью и утонули. Люди верят, что повозка и лошади того экипажа до сих пор блуждают по берегу, появляясь как призраки в те ночи, когда озеро стоит полноводное.

