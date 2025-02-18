Ньютон назвал точную дату конца света: предсказание нашли в письме 1704 года

В письме, написанном известным физиком Исааком Ньютоном в 1704 году, известной формулировкой законов движения и гравитации, нашли предсказание конца света. Ученый оставил это зловещее предупреждение над серией математических расчетов.

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Как пишет MailOnline, его предсказание основано на протестантском толковании Библии и событиях после библейской истории. По мнению физика, конец света произойдет в 2060 году.

Ньютон верил в библейские видения Апокалипсиса, в частности в битву под Армагеддоном, и основывал свое предсказание именно на этом. Эта пророческая война описана в последней главе Книги Откровения, и в ней силы добра (во главе с Богом) противостоят силам зла (во главе с земными царями). Священное Писание утверждает, что это сражение ознаменует конец света, открывая новую эру мира, принесенную Богом.

Для расчета Ньютон использовал математику и даты в библейской истории, чтобы прийти к апокалипсису, используя дни, упомянутые в Писании, как годы для толкования пророчества. По его мнению, эти временные периоды (особенно 1260) представляли собой период упадка Церкви и возвышение "коррумпированных" тринитарных религий, главным образом католицизма, который некоторые протестанты рассматривают как культ.

Ученый использовал периоды 1260, 1290, 1335 и 2300 дней, содержащиеся в Книге Даниила и Откровениях, где речь идет о конце и начале определенных времен. Однако он рассматривал их как годы, используя принцип "день за год", метод, используемый для толкования библейских пророчеств, согласно которому слово "день" символизирует год.

Для определения точной даты, когда формально началось это забвение, физик изучал историю и остановился на 800 году нашей эры – году основания Священной Римской империи. 800 год нашей эры плюс 1260 лет дали Ньютону 2060 год.

"Следовательно, время и половина времени – это 42 месяца, или 1260 дней, или три с половиной года, соотнося двенадцать месяцев к году и 30 дней к месяцу, как это было сделано в календаре первоначального года. Период в 1260 дней, если датировать его от полного завоевания тремя царями в 800 г. н.э., закончится в 2060 г. н.э.. Он может закончиться позже, но я не вижу причин для его окончания раньше", – говорится в письме 1704 года.

Однако, по словам профессора истории науки и технологий в Университете Королевского колледжа в Галифаксе Стивена Снобелена, в своем предсказании Ньютон не использовал ничего такого сложного, как исчисление, которое он изобрел, а скорее простую арифметику, которую мог бы выполнить ребенок.

"Несмотря на свои усилия предсказать конец света, Ньютон остерегался установления дат пророчества и был обеспокоен тем, что неудача ложных человеческих предсказаний, основанных на божественных пророчествах, приведет к плохой славе Библии", – писал Снобелен и добавил, что даже сам физик подверг сомнению свой собственный прогноз фразой, что "это может закончиться позже, но я не вижу причин, чтобы это закончилось раньше".

В другом своем письме Ньютон уточнил, что дату конца света в 2060 году он прописал не для того, чтобы утверждать, когда придет время конца, а для того, чтобы положить конец необдуманным догадкам причудливых людей, часто предсказывающих время конца, и тем самым дискредитируют священные пророчества так часто, как часто их предсказания не сбываются. Тем самым объяснив, что точной даты не может предсказать никто.

Также профессор Снобелен объяснил, почему, по его мнению, ученый не разделял науку и Библию: "Для Ньютона не существовало непроницаемого барьера между религией и тем, что мы сегодня называем наукой. На протяжении всей своей долгой жизни известный физик работал над открытием Божьей истины – будь то в природе или в Священном Писании", – сказал он.

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