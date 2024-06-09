В США мужчина нырял у пляжа и обнаружил остатки доисторического "монстра", жившего 10 млн лет назад

29-летний Алекс Лундберг нырял со своим другом у пляжа, когда из глубины более семи метров вытащил четырехметровый бивень мастодонта. Это животное является дальним родственником шерстистого мамонта, который жил 10 миллионов лет назад.

Эксперт из Музея науки и природы имени епископа Брейдентона подтвердил находку, которая считается "сверхредкой", поскольку в этом районе обычно фиксируют лишь доисторические акульи зубы и отломанные куски мамонтовых бивней. Бивные мастодонта, обычно имеющие всего несколько дюймов в длину, продаются по цене от 20 до 350 долларов. Daily Mail Алекс Лундберг рассказал о том, что стоимость 27-килограммовой находки составляет около 5 тысяч долларов.

Мужчина должен будет сообщить о своей находке Музею естественной истории Флориды, чтобы определить, имеет ли она какую-нибудь научную ценность. Аквалангист признался, что бивень мастодонта чуть не распался, когда он поднял его с морского дня.

"Когда я впервые увидел его, там была лишь небольшая полоска на песке. Начал разгребать песок, то увидел поперечное сечение и понял, что это был целый бивень. Мы сделали стропу из пляжного полотенца и опрокинули ее через борт лодки. Совершенно сюрреалистично, что он поднялся целым и невредимым, совсем не распался на части", – рассказал Алекс Лундберг.

Он также заявил USA Today, что бивень, вероятно, пролежал под водой 10 миллионов лет. По оценкам американца, "реальный возраст бивня может составлять от 10 000 до 500 000 лет, исходя из других окаменелостей, найденных в этой местности".

Лундберг рассказал о том, что открытие было сделано в прошлом месяце у пляжа Манасота вблизи города Венис. Локацию он исследовал многократно.

"Такая находка случается раз в жизни, так мне сказали", – рассказал мужчина.

Кто такие мастодонты

Мастодонты – вымершие родственники современных слонов, широко распространенных в Северной Америке примерно до 10 000 лет назад. Окаменелости обычно находят в хорошо сохранившихся отложениях плиоценового периода от 5,4 до 2,4 миллиона лет назад и последующего плейстоценового периода, длившегося от 2,5 до 11 000 лет назад.

Окаменелости мастодонта, включая бивни, кости и черепа, распространены только в четырех штатах США: Индиане, Колорадо, Калифорнии и Нью-Йорке, что делает его появление во Флориде невероятно необычным. Именно во Флориде было найдено лишь около десятка полных скелетов мастодонтов, по сравнению с более чем 140 скелетами в одном только штате Нью-Йорк.

Лундберг должен будет поделиться своими находками с Музеем естественной истории Флориды после того, как через шесть месяцев истечет срок действия его разрешения на сбор окаменелостей. Тогда музей решит, имеет ли бивень научную ценность, может ли он оставить его себе, но мужчина надеется, что он останется в его семье.

"Он просто пролежал на дне океана как минимум последние 10 миллионов лет", – сказал он.

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