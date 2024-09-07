Можно ли заниматься сексом в космосе? Мнения ученых разошлись

После того, как астронавты NASA Бутч Уилмор и Суни Уильямс застряли на Международной космической станции, в социальных сетях стали обсуждать, как пара может провести свои незапланированные 10 месяцев в невесомости. Появилось немало комментариев типа, взяли ли они с собой противозачаточные средства.

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Возможен ли секс в космосе? Об этом неоднократно спорили учёные, однако однозначного ответа так и не нашли, пишет DailyMail.

NASA против секса

Согласно официальной линии NASA, ни один человек никогда не занимался сексом в космосе. Хотя сами астронавты не комментируют эту тему.

В 1992 году космическое агентство отправило молодоженов в совместную миссию в космос. Хотя и NASA, и влюбленные отрицали, что у них была интимная близость в невесомости, но неизвестно, как было на самом деле.

Правда, после этого случая американское космическое агентство вынесло официальное решение о том, что супружеские пары не могут летать вместе. А с 2010 года прямо заявило, что не разрешает секс между астронавтами.

Возможен ли секс в космосе

"Секс в космосе физически возможен, но он не так прост, как здесь, на Земле", – сказал доцент кафедры репродуктивной физиологии и физиологии развития Ноттингемского университета Адам Уоткинс.

Доктор Уоткинс отметил, что в космосе есть ограничения, усложняющие способность провести половой акт. По словам эксперта, на МКС мало места, чтобы пара могла остаться наедине. Но самой большой проблемой будет отсутствие гравитации.

Однако нет ничего, что не могло бы преодолеть человеческую изобретательность. Чтобы облегчить интимный процесс, эксперты советуют воспользоваться "скамейкой для реанимации", на которой астронавты тренируются делать сердечно-легочную реанимацию во время пребывания на орбите. Там, в частности, можно закрепиться поясками для определенного удобства.

Кроме того, бывший специалист по биоэтике NASA Пол Рут Волпе советует не забывать о липучках, имеющихся на стенах МКС. "Все на стенах космической станции покрыто липучками, так что вы можете воспользоваться этим, прикрепив одного партнера к стене. Вы должны быть креативны в этом пространстве", – подсказал Пол.

Возникает ли интимное желание в космосе

По словам ученых, в космосе у астронавтов вызывают сильные нарушения гормонального цикла, включая снижение уровня эстрогена. Этот гормональный дисбаланс приводит к понижению либидо, что может привести к тому, что космонавты просто не желают заниматься сексом.

В космосе также часто возникают резкие изменения артериального давления. Этот прилив крови не только влияет на зрение астронавтов и влияет на опухлость лиц, но и оказывает влияние на мужскую функцию. "Могут возникнуть некоторые биологические проблемы. Например, получить и поддерживать эрекцию в космосе труднее, чем здесь, на Земле, из-за изменений артериального давления, которые происходят во время пребывания в космосе", – отметил доктор Уоткинс.

Однако бывший астронавт NASA Рон Гаран на эту тему дал свой комментарий: "Я не знаю ничего, что происходит с человеческим телом на Земле, чего не могло произойти в космосе".

А еще один бывший астронавт NASA Майкл Маллейн в своей книге "На ракетах" написал: "У меня была такая сильная эрекция, что это было больно. Я мог бы даже просверлить криптонит".

"Залетела" в космосе

Самая большая проблема для любых астронавтов, думающих об интимной близости – это риск беременности.

Ряд исследований показал, что забеременеть в космосе очень сложно, а потенциально даже невозможно. Однако доктор Уоткинс отмечает, что поскольку никто никогда не забеременел в космосе, ученые не могут знать, какими будут последствия.

Наибольший риск для беременной женщины в космосе – радиация. По словам доктора Уоткинса, астронавты, проводящие шесть месяцев в космосе, подвергаются воздействию примерно такого же количества радиации, как 1000 рентгеновских снимков грудной клетки.

"Беременная женщина и ее развивающийся плод также будут подвергнуты этому космическому излучению, находясь в космосе. Это может быть вредно для эмбрионов и плода", – подчеркнул Адам Уоткинс.

Но, по словам ученого, исследование влияния радиации на рожденных и нерожденных детей требует исследования.

"Теперь, когда есть планы колонизации Луны и даже Марса, вопрос о том, как мы будем заселять другие миры, стал важным. И это нужно будет решить, если мы хотим создать, поддерживать и развивать человеческие колонии вне Земли", – подытожил ученый.

Ранее OBOZ.UA писал, что NASA ищет добровольцев для участия в моделировании жизни на Марсе.

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