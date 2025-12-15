Люди продолжают эволюционировать: ученый указал на впечатляющие изменения

Существует мнение, что люди покорили природу благодаря чудесам цивилизации и технологий и этим замедлили собственную эволюцию. В этом якобы больше нет необходимости. Однако наука свидетельствует, что на самом деле это не так.

Видео дня

Антрополог Майкл Литтл в своей статье объяснил, как человек продолжает меняться, чтобы приспосабливаться к условиям своей среды, пишет Science Alert. И он видит огромную роль культуры в этом процессе. Литтл напомнил, что выживать нам помогают адаптации – черты, которые дают преимущество человеку в его среде. Люди с такими чертами имеют больше шансов выжить и передать их своим детям. Закрепление и распространение таких черт и называется эволюцией.

Роль культуры

Люди имеют большой способный к абстрактному и логическому мышлению мозг, также мы имеем две руки, с помощью которых можем умело использовать различные предметы. А еще ходим на двух ногах, что освобождает наши руки для выполнения различных задач.

Все эти черты помогли людям развить культуру. Культура включает в себя все наши идеи и убеждения, а также наши способности планировать и думать о настоящем и будущем. Это также включает нашу способность изменять нашу среду, например, создавая инструменты и выращивая пищу.

Хотя мы, люди, изменили нашу среду многими способами за последние несколько тысяч лет, мы все еще подвержены эволюции. Однако мы эволюционируем сейчас иначе, чем наши древние предки. Наша среда часто меняется под влиянием нашей культуры.

Мы обычно думаем об окружающей среде как о погоде, растениях и животных в определенном месте. Но окружающая среда включает в себя также пищу, которую мы едим, и инфекционные болезни, от которых мы страдаем.

Очень важной частью окружающей среды является климат и те условия, в которых мы можем жить. Наша культура оказывает большое влияние на климат. Например, мы строим дома и устанавливаем в них печи и кондиционеры. Но культура не полностью защищает нас от экстремальных температур, холода и солнечных лучей.

Вот несколько примеров того, как люди эволюционировали за последние 10 000 лет и как мы продолжаем эволюционировать сегодня.

Сила солнечных лучей

Хотя солнечные лучи важны для жизни на нашей планете, ультрафиолет может повреждать человеческую кожу. Те из нас, кто имеет светлую кожу, подвергаются опасности серьезных солнечных ожогов и одинаково опасных видов рака кожи. Зато те, чья кожа богата пигментом меланином и приобрела темный цвет, имеют определенную защиту от вредных ультрафиолетовых лучей солнца.

Люди в тропиках с темной кожей в целом значительно лучше чувствуют себя под ярким солнцем. Однако, когда древние люди переселились в облачные, прохладные места, темная кожа стала ненужной. В облачных местах эта черта блокировала производство витамина D в коже, который необходим для нормального роста костей у детей и взрослых.

Количество пигмента меланина в нашей коже контролируется нашими генами. Таким образом, эволюция человека предопределяется средой – солнечной или облачной – в разных частях света.

Пища, которую мы едим

Десять тысяч лет назад наши предки начали приручать или одомашнивать животных, таких как крупный рогатый скот и козы, чтобы есть их мясо. Затем, примерно через 2000 лет, они научились доить коров и коз для получения такого ценного продукта как молоко. К сожалению, как и большинство других млекопитающих того времени, взрослые люди не могли переваривать его без ощущения дискомфорта. Впрочем, нашлось несколько человек, которые имели особые гены, которые позволяли им свободно питаться молочными продуктами. И эти гены распространились по популяции.

Молоко было настолько важным источником пищи в этих обществах, что люди, которые могли его переваривать, имели лучшие шансы на выживание и имели много детей. Так гены толерантности к молоку стали распространяться в популяции. И так продолжалось до тех пор, пока почти все взрослые не смогли пить молоко.

Этот процесс, который происходил тысячи лет назад, является примером того, что называется культурной и биологической коэволюцией. Это была культурная практика доения животных, которая привела к этим генетическим или биологическим изменениям.

Другие люди, такие как инуиты в Гренландии, имеют гены, которые позволяют им переваривать жиры, не страдая от сердечных заболеваний. Народ Туркана в Кении выпасает скот в очень сухой части Африки. Они имеют ген, который позволяет им длительное время обходиться без большого количества воды. У других людей такой питьевой режим мог при привести к повреждению почек, а они обходятся без тех самых условных двух литров в день и успешно выживают.

Эти примеры показывают, как удивительное многообразие пищи, которую люди потребляют по всему миру, может влиять на эволюцию.

Болезни, которые угрожают нам

Как и все живые существа, люди подвергаются воздействию многих инфекционных болезней. В 14 веке смертельная болезнь, известная как бубонная чума, быстро распространилась по Европе и Азии. Она убила около трети населения Европы. Многие из тех, кто выжил, имели специфический ген, который придавал им устойчивость к болезни. Эти люди и их потомки лучше справлялись с эпидемиями, которые следовали за этим в течение нескольких веков.

Некоторые болезни поразили нас совсем недавно. COVID-19, например, охватил мир в 2020 году. Вакцинация спасла много жизней. Некоторые люди имеют естественную устойчивость к вирусу на основе своих генов. Возможно, эволюция повышает эту устойчивость у населения и помогает людям бороться с будущими эпидемиями вирусов.

Как человеческие существа, мы подвергаемся воздействию разнообразных изменяющихся сред. И поэтому эволюция во многих человеческих популяциях продолжается через поколения и не останавливается даже сейчас.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда у людей случается два периода резкого старения.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.