Кто и почему дает ураганам человеческие имена. Интересные факты

Ежегодно из-за ураганов гибнут тысячи человек, они приносят ущерб на миллионы долларов повреждением имущества. Самым разрушительным циклонам Всемирная метереологическая организация (ВМО) дает имена, чтобы иметь возможность их распознавать.

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Но откуда же взялась такая традиция? Почему ураганы стали называть человеческими именами? OBOZ.UA собрал для вас интересные факты.

Порядок использования имен определен на годы вперед ВМО. Организация сохраняет шесть списков из 21 имени в алфавитном порядке, которые меняются каждые шесть лет. Исключением являются только 5 букв, которые не используются – это Q, U, X, Y и Z. Они были исключены из-за редкости таких имен. Также из списков изымают имена, которыми уже назывались мощные ураганы, и они принесли слишком много бед. Эксперты говорят, что повторное использование такого названия может вызвать болезненный эффект у людей.

Зачем ураганам давать имена

В первую очередь, имена дают для облегчения коммуникации. Ураганы без названия сильно усложнили бы жизнь метеорологам, исследователям, капитанам кораблей, спасателям и обычным людям.

Кто решил называть ураганами обычными именами

В 1950 году Организация Объединенных Наций учредила ВМО, а три года спустя агентство решило использовать обычные имена. Это существенно упрощает отслеживание ураганов и передачу информации о них общественности.

Первоначально тропическим штормам и ураганам давали только женские имена. Эта практика была взята из фонетического алфавита военных. Но феминистки 1960-х годов отрицали использование женских имен для разрушительных природных катаклизмов. Поэтому ВМО начали использовать и женские, и мужские имена.

Как называли ураганы до того, как им стали давать имена

Первым, кто стал давать названия ураганам, был английский метеоролог Клемент Регги, в начале XX века. До этого штормам присваивали названия по географическому расположению или интенсивности: Большой ураган 1722 года, Галвестонский шторм 1900 года, Ураган Дня труда 1935 года и так далее. Сначала метеоролог называл ураганы буквами греческого алфавита или именами чудовищ из греческой и римской мифологии. Позже он начал использовать для названий имена местных политиков, которые отказывались голосовать за предоставление кредитов на метеоисследование.

Также была известна практика давать ураганам имена святых или использовать название, связанное с формой урагана. Так, первым документом о названом тропическом шторме, поразившем Пуэрто-Рико, является ураган Сан-Роке, обрушившийся на юго-западную часть острова в августе 1508 года. А 26 июля 1825 г. Пуэрто-Рико достиг ураган, которому дали имя Святой Анны. Или же ураган Булавка в 1935 году, получивший название из-за его формы.

Сколько в списке имен

Поскольку в английском алфавите 26 букв, и 5 из них не используют, из-за редкости имен на эти буквы, то списки составляют из 21 названия. Имена используют в алфавитном порядке: первый ураган в сезоне называют по имени, которое начинается на А, второй – на В и далее по списку.

А если имена кончаются

Если количество названых штормов превышает 21, ВМО использует дополнительный список названий. Ранее организация использовала в этом случае греческий алфавит для обозначения тропических штормов, когда их список заканчивался. Ураганам давали имена Альфа, Бета, Гамма, Дельта и другие. Но в 2021 году систему изменили из-за неразберихи, потому что буквы Дзета, Ета и Тета звучали слишком похоже.

Сколько имен уже было использовано в 2024 году

Сейчас в США бушует ураган "Милтон". Это 13-е по списку имя, использованное в 2024 году. Уже прошли ураганы с именами Альберто, Берил, Крис, Дебби, Эрнесто, Франсин, Гордон, Хелен, Исаак, Джойс, Кирк, Лесли.

По прогнозам метеорологов в этом году велика вероятность того, что количество названых штормов может превысить список ВМО. Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) предусмотрело 25 названых штормов в сезоне атлантических ураганов 2024 года.

Сколько имен больше не будут использоваться для названий ураганов

Имена, которыми были названы мощные ураганы, принесшие большое количество смертей и повреждений, вычеркивают. Среди них известны: Харви, Мария и Ирма в 2017 году, Сэнди в 2012 году, Катрина в 2005 году, Фрэнсис в 2004 году, Эндрю в 1992 году и Хьюго в 1989 году. Эти штормы запомнились не только мгновенными разрушениями и гибелью людей, но и продолжительным влиянием на общины и инфраструктуру.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что спутник совершил жуткое фото Флориды и урагана "Милтон" из космоса. На снимке мощные потоки ветра принимают форму человеческого черепа перед тем, как достичь Флориды.

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