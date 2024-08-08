Кошки также переживают потерю и способны горевать: ученые назвали признаки того, что вашему любимцу плохо

Новое исследование показывает, что коты чувствуют смерть своих друзей, живших с ними на одной территории. Они проявляют признаки суммы, которые можно заметить в ухудшении сна, внимания и желании провести больше времени в одиночестве.

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В новом исследовании ученые привлекли 412 владельцев кошек, которые были опрошены по поводу мгновенных и долгосрочных изменений, которые наблюдались у животного после смерти другого питомца. Результаты показали, что поведение менялось в зависимости от отношений кота с умершим животным, пишет MailOnline.

"Чем дольше кошка жила с умершим животным, тем больше было заметно, что они скучают", – объяснили исследователи. Мало того, отношения владельца с умершим котом также повлияли на реакцию живущего воспитанника.

"Это свидетельствует о том, что наши кошачьи друзья могут отражать горе своих опекунов", – добавили ученые.

Команда надеется, что полученные результаты помогут бросить вызов стереотипу о котах как отстраненных и асоциальных.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как домашние животные чувствуют смерть своих хозяев.

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