Короткие ноги, без шерсти и страшный вид. Великобританию охватила мода на разведение кошек-мутантов: в чем опасность

В Великобритании набирает обороты мода на разведение кошек-мутантов. Это подразумевает намеренное сочетание генетических мутаций для создания кошек со специфическим видом. Они являются смесью кошек-манчкин и сфинксов, то есть оба бесшерстные и имеют короткие ноги.

Видео дня

XL Bully Cat происходят из США, но медленно проникают в Великобританию, где появились учетные записи в социальных сетях, рекламирующих породу мутантов. Коты выглядят устрашающе, но на самом деле это добавляет проблем со здоровьем для них, пишет MailOnline.

Коты-хулиганы XL подвергаются высокому риску ряда проблем со здоровьем, связанных с отсутствием шерсти и короткими ногами. Котята уже имеют ограниченную способность регулировать температуру своего тела, и это осложняется отсутствием шерсти и делает их более восприимчивыми к респираторным инфекциям.

"Короткие ноги ограничивают их способность прыгать, могут поставить кошек в невыгодное положение во время драк и привести к болезненному состоянию здоровья. А отсутствие шерсти может привести к солнечным ожогам и раку кожи у бесшерстных кошек", – говорит Грейс Кэрролл, преподаватель поведения и благосостояния животных в Университете Квинс.

Кроме того, у котов-мутантов, как и у сфинксов, отсутствуют усы, что может привести к проблемам со связью, навигацией и измерением пространственных размеров.

К сожалению, в то время как средняя кошка в Великобритании живет до 12 лет, средний сфинкс живет всего 6-7 лет. Соответственно, эта порода тоже будет с более коротким сроком жизни.

"Коты-хулиганы, будучи бесшерстными и коротконогими, могут столкнуться с вдвое большим количеством вызовов, чем породы сфинксов и манчкинов", – говорит доктор Кэрролл.

Однако многие заводчики XL Bully Cat утверждают, что их питомцы здоровы и регулярно проходят обследование. Но, хотя регулярные проверки могут помочь предотвратить проблемы со здоровьем, доктор Кэрролл утверждает, что нельзя игнорировать более широкие проблемы здоровья и благосостояния, связанные с разведением мутантов.

"Люди обычно считают такие черты, как круглые глаза и короткий нос, особенно милыми. Но разведение животных без шерсти и с более короткими лапами лучше согласуется с концепцией разведения для любопытства", – уверена эксперт.

Она считает, что в этом случае сходство между котами-хулиганами и собаками больше связано с человеческим дизайном, где приоритетом является внешний вид.

"Кажется, кота-хулигана намеренно выращивали, чтобы он напоминал собаку-хулигана, возможно, потому, что молодые люди воспринимают его как своего рода символ статуса", – дополняет свое мнение Кэррол.

Она призывает потенциальных покупателей не рассматривать покупку XL Bully Cats: "Мы можем помешать заводчикам отдавать предпочтение эстетике над здоровьем и благополучием животных, отказываясь покупать породы с экстремальными чертами. Мода на этическое разведение может гарантировать, что будущие кошки будут здоровее, счастливее и смогут свободно наслаждаться естественным кошачьим поведением, как лазание, прыгание и отдых на солнце. Мы должны позволить котам оставаться котами", – подытожила она.

Ранее OBOZ.UA рассказывал советы экспертов, как правильно знакомить кошек и собак, чтобы они не подрались.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!