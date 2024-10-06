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Кинолог назвал три породы собак, которых никогда бы не завел дома сам

Анна Боклажук
Наука
2 минуты
693
Кинолог назвал три породы собак, которых никогда бы не завел дома сам

Кинолог Росс Макнамара рассказал о трех породах собак, которых он никогда бы не завел для себя. По мнению эксперта, эти популярные собаки имеют свои недостатки.

Видео дня

Список пород Росс выложил в видеоролике на своей странице в социальной сети TikTok. В его антирейтинг домашних любимцев вошли таксы, собаки с плоским лицом (типа мопсов) и большие охранные псы. Так что, если вы планируете завести себе собаку, возможно, его мнение поможет вам в выборе.

"Как дрессировщик, я никогда не завел бы себе эти три породы, но я объясню почему", – говорит он в видео.

Таксы

По словам Росса, он не хотел бы иметь таксу не потому, что они часто, громко и бесконтрольно лают, а из-за их нужды. То есть, он не хочет заводить собаку, которая постоянно нуждается в его внимании.

Кинолог назвал три породы собак, которых никогда бы не завел дома сам

"Это очень нуждающиеся собаки, и я не хочу, чтобы собака все время ползала по мне", – объясняет он.

Собаки с плоским писком

Вторым типом, вошедшим в этот анти-список кинолога, стали собаки с плоскими мордами. К примеру, мопс или французский бульдог. Здесь основной проблемой для него является то, что эти собаки храпят. Росс объяснил, что очень любит спать, и не хотел бы, чтобы ему мешал пес.

Кинолог назвал три породы собак, которых никогда бы не завел дома сам

"Это даже не похоже на обычный храп, это действительно странные звуки, которые они издают. И кажется, что они вроде бы задыхаются, что меня несколько беспокоит", – добавляет он.

Охранные породы скота

Ну и третий тип, не советующий Росс, охватывает всех охранных собак. Среди них анатолийские овчарки, тибетские мастифы и бернские зенненхунды. Кинолог объясняет, что эти собаки выведены как независимые от природы, и когда их поместить в домашнюю среду, это может повлечь за собой немало проблем.

Кинолог назвал три породы собак, которых никогда бы не завел дома сам

Это видео в TikTok вызвало ажиотаж, в комментариях не все подписчики разделяли мнение кинолога. Многие писали комментарии в защиту одной или другой породы, указывая, что далеко не все таксы настолько привязаны к хозяевам и вполне могут быть независимыми. Другие утверждали, что не все мопсы и французские бульдоги храпят.

Но и выбор, какую собаку завести дома, в конце концов, каждый выбирает самостоятельно.

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