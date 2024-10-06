Кинолог назвал три породы собак, которых никогда бы не завел дома сам

Кинолог Росс Макнамара рассказал о трех породах собак, которых он никогда бы не завел для себя. По мнению эксперта, эти популярные собаки имеют свои недостатки.

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Список пород Росс выложил в видеоролике на своей странице в социальной сети TikTok. В его антирейтинг домашних любимцев вошли таксы, собаки с плоским лицом (типа мопсов) и большие охранные псы. Так что, если вы планируете завести себе собаку, возможно, его мнение поможет вам в выборе.

"Как дрессировщик, я никогда не завел бы себе эти три породы, но я объясню почему", – говорит он в видео.

Таксы

По словам Росса, он не хотел бы иметь таксу не потому, что они часто, громко и бесконтрольно лают, а из-за их нужды. То есть, он не хочет заводить собаку, которая постоянно нуждается в его внимании.

"Это очень нуждающиеся собаки, и я не хочу, чтобы собака все время ползала по мне", – объясняет он.

Собаки с плоским писком

Вторым типом, вошедшим в этот анти-список кинолога, стали собаки с плоскими мордами. К примеру, мопс или французский бульдог. Здесь основной проблемой для него является то, что эти собаки храпят. Росс объяснил, что очень любит спать, и не хотел бы, чтобы ему мешал пес.

"Это даже не похоже на обычный храп, это действительно странные звуки, которые они издают. И кажется, что они вроде бы задыхаются, что меня несколько беспокоит", – добавляет он.

Охранные породы скота

Ну и третий тип, не советующий Росс, охватывает всех охранных собак. Среди них анатолийские овчарки, тибетские мастифы и бернские зенненхунды. Кинолог объясняет, что эти собаки выведены как независимые от природы, и когда их поместить в домашнюю среду, это может повлечь за собой немало проблем.

Это видео в TikTok вызвало ажиотаж, в комментариях не все подписчики разделяли мнение кинолога. Многие писали комментарии в защиту одной или другой породы, указывая, что далеко не все таксы настолько привязаны к хозяевам и вполне могут быть независимыми. Другие утверждали, что не все мопсы и французские бульдоги храпят.

Но и выбор, какую собаку завести дома, в конце концов, каждый выбирает самостоятельно.

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