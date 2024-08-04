Какой максимальный вес может поднять человек: ответ учёного вас удивит

Ученые считают, что спортсмены, вероятно, все еще работают ниже максимальной мощности своих мышц, и непонятно, какой может быть предел человеческой силы. Но несмотря на это, трудно измерить максимальную мышечную мощность человека.

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Единственный способ это сделать – непрерывно тренироваться, постоянно устанавливая собственные рекорды. А затем проверять, способны ли вы их побить еще, цитирует Live Science профессора клинической физической терапии в Университете Южной Калифорнии Тодда Шредера.

"До какой-то степени вы можете поднять гораздо больше, чем вы думаете, если у вас правильное настроение", – уверен профессор.

Силу мышц можно измерить с помощью электромиографии (ЭМГ). Она работает путём регистрации электрической активности, создаваемой внутри мышцы, как нервными клетками, так и сокращением мышечных волокон. Такие тесты можно проводить только в лаборатории, а ЭМГ контролирует только локализованный набор мышц, поэтому не может оценить всю мышечную мощность тела человека.

"Если кто-то говорит: "О, я могу поднять 200 килограммов", я отвечаю: "Это замечательно, но я знаю, что ты можешь поднять больше. Мы просто не знаем, сколько еще", – говорит Т. Шредер.

Физически способность человека выдерживать вес зависит от актина и миозина, двух белков, обеспечивающих сокращение мышц. Эти белки расположены в разных типах мышечных волокон, в том числе "быстрых" и "медленных". Мышечная масса человека и соотношение этих волокон зависит от его режима тренировок, а также биологических факторов, таких как генетика и пол. В общем, чем больше ваша мышечная масса, тем больше сил вы можете создать.

Элитные паверлифтеры доводят себя до предела, постоянно увеличивая свою мышечную массу – однако отдача от силы уменьшается, когда мышечная масса становится все больше, и в конечном итоге мышцы достигают своего предела. И иногда простого накопления мышечной массы недостаточно. Парадоксально, но иногда люди с меньшей массой тела поднимают больше веса, чем люди с большей.

Одним из факторов, который паверлифтеры должны преодолеть, является "нервно-мышечное торможение" – оно ограничивает силу, с которой мышца может сокращаться, чтобы предотвратить травмы. Исследования показывают, что этот предел можно увеличить с помощью силовых тренировок.

"Другая часть головоломки состоит в том, что, кроме физической подготовки, паверлифтеры должны преодолевать умственные блоки, чтобы поднимать все более тяжелый вес. Лучшие тяжелоатлеты – это те, кто смог преодолеть эти запреты и привести себя в правильное психическое состояние, чтобы привлечь все свои мышечные волокна", – объясняет эксперт. "Если бы я попытался поднять максимальную силу, которую мог, скажем, 90 кг, а затем вошел в состояние, когда я снял это нервное торможение, я бы поднял 135 кг", – приводит пример Шредер.

Этот эффект был продемонстрирован в исследовании 2020 года. Исследователи пытались определить, влияет ли положительная визуализация – техника, которая предусматривает мысленно отработку положительных результатов – на силовые тренировки. Они набрали 133 студентов-спортсменов и разделили их на две группы. Первую попросили представить, как они поднимают 110% своей грузоподъемности по крайней мере пять минут в день, слушая мотивирующую музыку. Вторая группа этого не делала. Через три недели спортсмены вернулись в лабораторию. Те, кто практиковал положительную визуализацию, увеличили свою грузоподъемность по меньшей мере на 4,5-6,8 кг, в то время как в группе сравнения свою грузоподъемность в среднем увеличили всего на 2,2 кг.

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