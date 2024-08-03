Феномен синего или белого платья. Почему люди видят цвета, которых нет: разбираем на примере интернет-мема

Могли ли вы когда-нибудь, из-за оптической иллюзии видеть цвета, которых на самом деле не было? Почему на одинаковом изображении одни люди видят один цвет, а другие – иной? Как цвета могут отличаться от того, чем они есть на самом деле?

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В 2024 году ученые провели исследование, чтобы сравнить его результаты с феноменом синего или белого платья – реакцией людей на фотографию, которая в 2015 году вызвала бурную дискуссию с простым вопросом: какого она цвета: синего с черным или белого с золотым, пишет Live Science.

Эксперты объяснили, что в некоторых случаях ответ связан с освещением, в других это зависит от нашей памяти или того, что производят наши фоторецепторы.

После того как сетью разлетелось изображение платья, ученые проанализировали дилемму, спросив 1400 участников, которым, по их мнению, будет цвет платья, если освещение изменится. Они обнаружили, что ожидания людей по освещению повлияли на цвет платья. Люди, которые предполагали, что платье было снято под теплым светом или лампой накаливания, считали, что платье сине-черное, тогда как люди, которые предполагали, что свет прохладный или дневной – видели белый и золотой.

То есть, ожидание людей относительно окружения объекта влияло на их цветовосприятие.

"У нас нет разногласий по белому и золотому или синему и черному. Разногласия связаны с тем, применены ли эти цвета к этому изображению", – сказала Бевил Конвей, нейробиолог из Национального института здоровья в Мэриленде.

Память может играть определенную роль в том, как мы видим цвет. Когда мы смотрим на знакомый предмет, наш мозг назначает ему ожидаемый оттенок или даже усиливает его цвет.

Теперь учёные провели новое исследование, в котором попросили участников принести для эксперимента цветные предметы. Следующей задачей было определить цвет объектов под разным освещением комнаты. Несмотря на разные условия, у участников не было проблем с определением оригинальных цветов объектов. Эксперты называют этот результат "эффектом постоянства цвета".

Этот цветовой эффект памяти также объясняет, почему вы склонны видеть цвет в темноте, даже если нет световой стимуляции: вероятно, ваш мозг просто помнит его. С другой стороны, когда объект незнаком, ваш мозг может назначить цвет на основе того, как вы ожидаете, что он будет смотреться.

Большинство людей имеют три типа цветных фоторецепторов, или колбочек, которые называются в соответствии с длиной волн, которые они обнаруживают: длинные, средние и короткие.

"Длинные" и "средние" колбочки лучше воспринимают светло желтые и зеленые длины волн видимого спектра. Между тем, "короткий" конус лучше всего улавливает лавандовый или фиолетовый свет", – объясняет Сара Паттерсон, нейробиолог из Университета Вашингтона.

Ученые говорят, что до полного понимания того, как наш мозг воспринимает цвета, еще предстоит провести не одно исследование.

"Сложнее всего, безусловно, понять "где" это происходит в мозге. Мы до сих пор не понимаем, как или какие нейроны отвечают за сравнение активности колбочек в сетчатке", – говорит Сара.

И, чтобы добиться успеха в понимании цветового восприятия, нужен гораздо более продуктивный диалог между различными отраслями интеллектуальной деятельности. "Это включает искусство, философию и науку. Это гораздо больше, чем просто визуальное", – утверждает она.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что ИИ решил многолетний спор о цвете платья, которое чуть не перессорило интернет.

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