Эверест кажется карликом: как выглядят самые высокие горы в Солнечной системе

С тех пор, как Эдмунд Хиллари и Тэнтинг Норгей впервые покорили Эверест в 1953 году, эта гора стала самым высоким испытанием для любого альпиниста. Но поскольку перспектива распространения человечества по всей солнечной системе становится более реальной, альпинисты будущего могут столкнуться с еще более сложным вызовом.

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MailOnline опубликовал интерактивную карту, показывающую самые высокие горы в Солнечной системе – с несколькими вершинами, омрачающими самые высокие точки Земли. Высочайшую вершину Солнечной системы можно найти на астероиде Веста – космической скале, настолько большой, что на нее приходится девять процентов массы всех известных астероидов.

Реасильвия

На высоте 22 500 м Реасильвия (астероид Веста) почти втрое превышает высоту Эвереста и образуется из ударного кратера, который покрывает 90 процентов всего астероида.

Реасильвия является горой поистине космических размеров. Эта огромная вершина является центральной горой ударного кратера, доминирующего над южным полушарием Весты. Вершина расположена в кратере диаметром примерно 500 километров – почти такой же ширины, как сама Веста.

Olympus Mons – Марсианский колос

На втором месте идет Олимп Монс на Марсе, который является самым высоким вулканом в Солнечной системе на высоте 21 945 м над глобальной датой Марса – эквивалент уровня моря.

Гора Олимп не только чрезвычайно высока, но и этот "щитовой вулкан" также чрезвычайно широк и занимает территорию такой же площади, как Франция. Некоторые ученые предполагают, что гора Олимп потенциально снова станет активной, хотя пока неактивна. К счастью для любых будущих марсианских исследователей, вулкан, кажется, дремал по крайней мере последние 25 миллионов лет.

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