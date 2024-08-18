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Эверест кажется карликом: как выглядят самые высокие горы в Солнечной системе

Анна Боклажук
Наука
2 минуты
2,3 т.
Эверест кажется карликом: как выглядят самые высокие горы в Солнечной системе

С тех пор, как Эдмунд Хиллари и Тэнтинг Норгей впервые покорили Эверест в 1953 году, эта гора стала самым высоким испытанием для любого альпиниста. Но поскольку перспектива распространения человечества по всей солнечной системе становится более реальной, альпинисты будущего могут столкнуться с еще более сложным вызовом.

Видео дня

MailOnline опубликовал интерактивную карту, показывающую самые высокие горы в Солнечной системе – с несколькими вершинами, омрачающими самые высокие точки Земли. Высочайшую вершину Солнечной системы можно найти на астероиде Веста – космической скале, настолько большой, что на нее приходится девять процентов массы всех известных астероидов.

Эверест кажется карликом: как выглядят самые высокие горы в Солнечной системе

Реасильвия

На высоте 22 500 м Реасильвия (астероид Веста) почти втрое превышает высоту Эвереста и образуется из ударного кратера, который покрывает 90 процентов всего астероида.

Эверест кажется карликом: как выглядят самые высокие горы в Солнечной системе

Реасильвия является горой поистине космических размеров. Эта огромная вершина является центральной горой ударного кратера, доминирующего над южным полушарием Весты. Вершина расположена в кратере диаметром примерно 500 километров – почти такой же ширины, как сама Веста.

Olympus Mons – Марсианский колос

На втором месте идет Олимп Монс на Марсе, который является самым высоким вулканом в Солнечной системе на высоте 21 945 м над глобальной датой Марса – эквивалент уровня моря.

Эверест кажется карликом: как выглядят самые высокие горы в Солнечной системе

Гора Олимп не только чрезвычайно высока, но и этот "щитовой вулкан" также чрезвычайно широк и занимает территорию такой же площади, как Франция. Некоторые ученые предполагают, что гора Олимп потенциально снова станет активной, хотя пока неактивна. К счастью для любых будущих марсианских исследователей, вулкан, кажется, дремал по крайней мере последние 25 миллионов лет.

Эверест кажется карликом: как выглядят самые высокие горы в Солнечной системе

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