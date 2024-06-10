Что ваши любимые фильмы говорят о вашем мозге: немецкие ученые провели исследование

Ученые выяснили, что, то какой человек любит жанр фильма – может быть не личным выбором, а заложен в мозге человека. То есть люди любят тот жанр, который активирует приятные эмоции и побуждает желание возвращаться за новыми.

Ученые обнаружили, что люди, любящие комедии и боевики, имеют больше активности в участке, связанных с волнением и вознаграждением, по сравнению с людьми, предпочитающими триллеров и документалистику. Эта группа проявила повышенную активность в сетях внимания и сенсорных областях, что свидетельствует о том, что они получают удовольствие от интеллектуальной стимуляции, пишет MailOnline.

Многочисленные научные роботы исследовали черты личности, связанные с разными жанрами фильмов. Но новое исследование, проведенное немецкими учеными, было первым, где рассмотрели, связано ли это преимущество с мозгом.

В исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Behavioural Neuroscience, приняли участие 257 участников – 129 мужчин и 128 женщин. Чтобы оценить предпочтения фильмов и потребление медиа, участникам было предложено выбрать два любимых жанра из восьми вариантов: боевик, криминальный/триллер, ужасы, драма, романтика, комедия, документальный фильм и научная фантастика/фэнтези.

Двумя самыми популярными комбинациями были комедия/боевик и триллер/документальный фильм. Затем каждому человеку показали изображения испуганных и разгневанных лиц с электродами, контролировавшими мозговую активность. Электроды контролировали миндалевидное тело, главный центр обработки эмоций в мозге, связывая наши эмоции со многими другими способностями мозга, особенно с памятью, обучением и ощущениями.

Участники, предпочитавшие боевики/комедии, показали повышенную активность миндалевидного тела и повышенную активность в другой области, которая является критической для мотивированного поведения при пересмотре негативных эмоциональных раздражителей. Исследователи предположили, что это потому, что они получают удовольствие от сильных эмоций, часто вызывающих жанры. Команда также обнаружила, что комедии активируют пути вознаграждения в ответ на эмоциональные стимулы, в которых человек ценит привлечение жанра.

В то время как любители боевиков наполняются похождениями, высокими ставками и эмоциональными переживаниями. Фанаты триллеров/документальных фильмов демонстрировали пониженную активность лимбической системы, что указывало на более низкую эмоциональную реакцию на страх и гнев. Низшая эмоциональная активность свидетельствует о том, что группа испытывает вознаграждение от когнитивной активности, а не от эмоционального возбуждения.

Результаты также свидетельствуют о том, что любящие криминал/триллеры могут получить больше удовольствия от разгадывания тайн или навигации в напряженном состоянии. А поклонники документальных фильмов меньше сосредоточены на вызывании сильных эмоций, но могут отдать предпочтение интеллектуальной стимуляции эмоциональным переживаниям.

"Полученные данные свидетельствуют о том, что зрители фильмов формируют предпочтения, согласованные с их нейронной склонностью реагировать на определенные кинематографические стимулы и приближаться к ним", - прокомментировали исследования ученые.

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