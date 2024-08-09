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Часть ледника превратилась в озеро: сеть поразили фото, сделанные с интервалом в 15 лет

Инна Василюк
Наука
2 минуты
327
Часть ледника превратилась в озеро: сеть поразили фото, сделанные с интервалом в 15 лет

Турист, который вместе с женой вернувшийся на швейцарский ледник, чтобы воспроизвести ценную фотографию 15-летней давности, был ошеломлен тем, что нашел. Ведь вместо горы льда он увидел на том месте озеро.

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Дункан поделился фотографиями ледника Рона "до и после" на своей странице в сети X. Пост сразу стал вирусным, ведь читатели начали выражать свою грусть относительно столь резких климатических изменений, пишет Metro.

Часть ледника превратилась в озеро: сеть поразили фото, сделанные с интервалом в 15 лет

Разработчик программного обеспечения Дункан поехал на автофургоне в Швейцарию вместе со своей женой и дочерьми-подростками Мэйси и Эмили, чтобы показать им место, с которым было связано немало хороших воспоминаний.

Впервые американец вместе с супругой Хелен Портер сделали фото у ледника Рона в августе 2009 года. Дункан признался, что любил смотреть на эту фотографию, которая много лет висела на его кухне.

Часть ледника превратилась в озеро: сеть поразили фото, сделанные с интервалом в 15 лет

Однако вернувшись в Швейцарию 15 лет спустя мужчина не узнал местности из любимого фото. На свежем снимке, сделанном уже в августе 2024 года, часть ледника превратилась в озеро, и голых камней вокруг было больше снега.

Часть ледника превратилась в озеро: сеть поразили фото, сделанные с интервалом в 15 лет

"Не буду врать, это заставило меня плакать", – признался Дункан. Он также отметил, что не думал, что лед растает так быстро.

И хотя в последние годы знаменитый ледник Рона регулярно накрывали белым брезентом, чтобы попытаться замедлить скорость его таяния, но климатические изменения, вызванные преимущественно выбросами парниковых газов в атмосферу, сделали свое.

Часть ледника превратилась в озеро: сеть поразили фото, сделанные с интервалом в 15 лет

По словам экспертов, отступление ледников на Альпах задокументировано. Более 500 ледников уже исчезли из Швейцарии. Правительство страны предупредило, что остальные 1500 исчезнут к концу века, если выбросы не будут ограничены.

Мониторинговый орган GLAMOS сообщил, что ледники Швейцарии понесли вторую худшую скорость таяния в 2023 году после рекордных потерь в 2022 году, сократив свой общий объем на 10% за последние два года. Эти катастрофические цифры свидетельствуют о том, что за два года Альпы потеряли столько же льда, сколько за три десятилетия до 1990 года.

Часть ледника превратилась в озеро: сеть поразили фото, сделанные с интервалом в 15 лет

Климатические изменения породили туризм "последнего шанса". То есть посетители едут, чтобы увидеть естественные чудеса, которые меняются или полностью исчезают.

Ранее OBOZ.UA писал, что таяние ледников Аляски приближается к необратимой критической точке: ученые бьют тревогу.

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