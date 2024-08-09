Часть ледника превратилась в озеро: сеть поразили фото, сделанные с интервалом в 15 лет

Турист, который вместе с женой вернувшийся на швейцарский ледник, чтобы воспроизвести ценную фотографию 15-летней давности, был ошеломлен тем, что нашел. Ведь вместо горы льда он увидел на том месте озеро.

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Дункан поделился фотографиями ледника Рона "до и после" на своей странице в сети X. Пост сразу стал вирусным, ведь читатели начали выражать свою грусть относительно столь резких климатических изменений, пишет Metro.

Разработчик программного обеспечения Дункан поехал на автофургоне в Швейцарию вместе со своей женой и дочерьми-подростками Мэйси и Эмили, чтобы показать им место, с которым было связано немало хороших воспоминаний.

Впервые американец вместе с супругой Хелен Портер сделали фото у ледника Рона в августе 2009 года. Дункан признался, что любил смотреть на эту фотографию, которая много лет висела на его кухне.

Однако вернувшись в Швейцарию 15 лет спустя мужчина не узнал местности из любимого фото. На свежем снимке, сделанном уже в августе 2024 года, часть ледника превратилась в озеро, и голых камней вокруг было больше снега.

"Не буду врать, это заставило меня плакать", – признался Дункан. Он также отметил, что не думал, что лед растает так быстро.

И хотя в последние годы знаменитый ледник Рона регулярно накрывали белым брезентом, чтобы попытаться замедлить скорость его таяния, но климатические изменения, вызванные преимущественно выбросами парниковых газов в атмосферу, сделали свое.

По словам экспертов, отступление ледников на Альпах задокументировано. Более 500 ледников уже исчезли из Швейцарии. Правительство страны предупредило, что остальные 1500 исчезнут к концу века, если выбросы не будут ограничены.

Мониторинговый орган GLAMOS сообщил, что ледники Швейцарии понесли вторую худшую скорость таяния в 2023 году после рекордных потерь в 2022 году, сократив свой общий объем на 10% за последние два года. Эти катастрофические цифры свидетельствуют о том, что за два года Альпы потеряли столько же льда, сколько за три десятилетия до 1990 года.

Климатические изменения породили туризм "последнего шанса". То есть посетители едут, чтобы увидеть естественные чудеса, которые меняются или полностью исчезают.

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