Аристотель обрадовался бы. Стало известно, почему люди чихают, когда смотрят на солнце

Когда вы выходите из темного здания на солнечный свет, у вас вдруг возникает желание чихнуть? Если да, то вы не одиноки – 1 из 3 человек демонстрирует такую реакцию.

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Вопросом "Почему человеку, глядя на солнце, хочется чихнуть?" задавался еще древнегреческий философ и ученый Аристотель. И вот ученые выяснили, что люди, чихающие при ярком свете, например, на солнце, могут иметь аутосомно-доминантную гелио-офтальмологическую вспышку синдрома или ACHOO, то есть человек имеет 50% шанс наследовать эту реакцию на свет, если она есть в одного из ее биологических родителей, пишет Live Science.

У некоторых людей световое чихание встречается лишь время от времени. Для других яркий свет может спровоцировать неконтролируемое чихание несколько раз подряд. Ученые до сих пор не уверены, что именно вызывает световое чихание. "Одной из возможностей является то, что яркий свет может стимулировать тройничный нерв, ветви которого пронизывают лицо. Свет, который стимулирует ведущую к глазу ветку, может в конце концов также стимулировать ветвь, ведущую к носу", – пояснил Ленг.

Мировое чихание обычно возникает после воздействия яркого света, такого как солнечное. Чаще такая реакция происходит при переходе из темноты на свет, например, после включения света в темной комнате. "Это не вызывается особой длиной волны света – это вызвано изменением интенсивности света", – прокомментировал доктор Дэвид Лэнг, глава отдела аллергии и клинической иммунологии Респираторного института клиники Кливленда.

Световое чихание, как правило, совершенно безвредно. "Основной способ справиться со световым чиханьем – это носить солнцезащитные очки, когда вы выходите на улицу. Антигистаминные препараты, обычно влияющие на аллергию, не влияют на это", – прокомментировал доктор Уильям Хауленд, медицинский директор Orion Clinical Research в Остине.

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