Зеленская в изысканной черно-белой вышиванке встретилась с наследным принцем Княжества Лихтенштейн. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская сейчас находится в Давосе (Швейцария), где проводит ряд встреч и мероприятий, направленных на привлечение внимания общественности к войне в Украине, а также необходимости помогать победить большого агрессора. 17 января она, в частности, встретилась с с наследным принцем Княжества Лихтенштейн Алоизом, для чего выбрала стильную белую вышиванку с черным орнаментом.

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Фотографии со встречи появились в Telegram-канале супруги украинского гаранта. Там же Зеленская рассказала, о чем общалась с наследником на престол.

"В мае прошлого года правительство Княжества приняло решение о выделении 200 тыс. швейцарских франков с целью поддержки усилий международного сообщества по привлечению к ответственности виновных в преступлениях, совершенных в Украине. А недавно утвердило выделение еще 250 тысяч швейцарских франков на проекты поддержки документирования военных преступлений в Украине", – поделилась первая леди.

Она добавила, что поблагодарила принца и Княжество за активную позицию в ГА ООН по созданию специального трибунала для привлечения причастных к ответственности за кровавые военные преступления в Украине.

Перед этим Зеленская также провела дискуссию с митрополитом Украинской греко-католической церкви, главой Филадельфийской архиепархии в США Борисом Гудзяком в Ukraine is You и Ukraine House Davos. Там они обсудили, как дальше призывать и мотивировать мир поддерживать Украину и направлять средства для восстановления страны.

Как можно увидеть на обнародованных снимках, первая леди выбрала для важного события изысканную черно-белую вышиванку. Она отлично сочеталась с трендовыми в этом сезоне брюками-палаццо с широким ремнем. Сдержанный, но в то же время стильный образ красиво подчеркнул силуэт Зеленской.

Как писал OBOZREVATEL, ранее на Всемирном экономическом форуме Зеленская встретилась с основателем и главой ВЭФ Клаусом Швабом, обсудив ситуацию в Украине и страшный удар РФ по многоэтажке в Днепре. Для мероприятия жена президента выбрала сдержанный брючный костюм шоколадного цвета, дополнив свой образ особенной деталью.

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