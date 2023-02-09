Зачем хозяйки жарят на сковородке мыло: интересный лайфхак

Мытье сковороды – задача непростая. С чугуна нельзя смывать весь жир, а антипригарное покрытие – тереть слишком сильно. Поэтому на помощь приходят лайфхаки. К примеру, очень необычный способ с хозяйственным мылом, которое нужно прожарить на грязной сковороде.

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OBOZREVATEL разбирался в способе, как отчистить сковороду с помощью хозяйственного мыла. Причем, этим средством образом, можно почистить даже внешнюю ее сторону.

Чистка сковороды изнутри

Возьмите брусок хозяйственного мыла и натрите небольшую часть на мелкой терке. Мыльной стружкой посыпьте сковороду и залейте небольшим количеством воды так, чтобы жидкость едва покрывала мыло.

Поставьте сковороду с мылом на небольшой огонь примерно на 10 минут и подождите, пока под действием температуры моющее средство растворится. Далее выключите огонь и дайте жидкости остыть. За это время мыло подействует и нагар можно будет легко оттереть мягкой губкой.

Чистка наружной стороны сковороды

Мыльную стружку растворите в очень небольшом количестве теплой воды, чтобы образовалась пастообразная субстанция. Погасите несколько столовых ложек соды уксусом и добавьте погашенную соду в эту пасту. Средство готово. Нанесите его на наружную сторону сковороды и оставьте на 15 минут. Затем потрите сковороду щеткой или жесткой стороной губки и промойте водой. При необходимости процедуру можно повторить.

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