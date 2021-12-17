В США собака спасла младенца, который перестал дышать. Фото отважного героя

Американка Келли Эндрю рассказала, что пес по кличке Генри спас ее маленькую дочь, которая перестала дышать. Питомец начал странно себя вести – он настойчиво пытался ворваться в комнату, чтобы разбудить девочку, но женщина и ее семья не сразу поняли это.

В какой-то момент Келли даже разозлилась на пса, но все равно зашла проверить малышку и поняла, что дочь перестала дышать. Об этом она написала на личной странице в Twitter (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Ночевали в больнице. Не знаю, что бы случилось, если бы он ее не разбудил. Мы не заслуживаем собак", – написала Эндрю.

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После проведенной ночи в больнице, Келли поблагодарила подписчиков за поддержку и рассказала о состоянии дочери.

"Спасибо за все добрые пожелания, всем. Ребенку сегодня намного лучше, и мы дома с Генри, который всю ночь храбро держал пост, хотя и боится темноты. Мы были в надежных руках, все так усердно трудились, чтобы обеспечить наилучший уход в очень страшные времена", – добавила она.

Отметим, что пост Эндрю стал вирусным в сети. Он набрал более 5000 ретвитов и 69 тысяч лайков. В комментариях подписчики продолжали писать слова поддержки, а также хвалили пса.

"Генри такой хороший мальчик, я так рад, что все в порядке", "Подари мне эту хорошую собачку, я так рад, что Генри знал, что что-то не так", "Это так страшно! Я рада, что твой ребенок выздоравливает", "Этот пес заслуживает объятий всего мира", "Желаю вашему малышу скорейшего выздоровления", – пишут люди.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в штате Вирджиния собака спасла семью от пожара в доме ночью. Она не растерялась и подбежала к окнам и принялась громко лаять, разбудив всех.